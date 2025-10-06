La Corporación Autónoma Regional de La Guajira-Corpoguajira, realizará en el municipio de Maicao acciones enfocadas en la recuperación de sus áreas verdes con la finalidad de promover la sostenibilidad y la conservación ambiental.
Esta iniciativa busca mejorar la planificación urbana y establecer un entorno más saludable para todos los ciudadanos.
El director general de Corpoguajira, Samuel Lanao Robles, manifestó que este es un proyecto muy significativo para Maicao, en el que se van a intervenir los bulevares, los bordillos y los espacios verdes.
“A Maicao necesitamos verlo bonito para sus habitantes y los visitantes, por eso la Corporación se ha vinculado a esta iniciativa de gestión ambiental urbana, haciendo equipo con el alcalde, Miguel Felipe Aragón, algo importante porque estamos trabajando juntos para sacar el municipio adelante”, añadió.
Dijo además que es importante la sostenibilidad del proyecto y por eso hizo un llamado a los ciudadanos para que ayuden a cuidar los árboles y las obras. “Quien tenga un árbol frene a su casa, esperamos que ayude a cuidarlo, porque esta es una apuesta de todos. Si queremos ver bello al municipio, todos debemos colaborar”, indicó.
Por su parte el alcalde de Maicao, Miguel Felipe Aragón agradeció a Corpoguajira por tener al municipio entre sus planes y señaló que, con esta iniciativa, Maicao será un territorio más sano, más verde y bonito.
Entre los objetivos específicos de este programa se incluye la reducción de especies invasoras y el control del crecimiento urbano desordenado.
Además, se plantean políticas públicas que fomenten la conservación de los recursos naturales y se busca fortalecer la infraestructura verde en el área urbana.
La Corporación también buscará aumentar el conocimiento de la comunidad sobre la
importancia de cuidar y preservar las áreas verdes, involucrando a los ciudadanos en la
promoción de un entorno más sostenible. Estas acciones son un paso importante hacia la recuperación y mejora del bienestar ambiental en Maicao.