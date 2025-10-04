Como Luis Almazo, fue identificado el trabajador de la empresa Aqualia Colombia, con sede en Riohacha, el cual resultó herido en un intento de atraco en el barrio Los Trupillos. La víctima recibió tres impactos de arma de fuego por sujetos armados. Los disparos los sufrió en la espalda y mano, por lo que fue trasladado a un centro asistencial donde se recupera.

Al respecto, Aqualia Colombia informó que de acuerdo con información preliminar, el trabajador no sufrió lesiones de consideración. Se encuentra a salvo, en buenas condiciones y bajo observación médica preventiva.

“Desde la compañía estamos brindando apoyo integral al colaborador y a su familia, garantizando la atención necesaria y reiterando nuestro compromiso con su bienestar”, indicó la compañía.

Finalmente, rechazaron de manera categórica este tipo de hechos que ponen en riesgo la seguridad de las personas, y hacen un llamado a las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes.