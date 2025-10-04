El Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia del Distrito de Policía Riohacha, adelantó una actividad de prevención contra el abuso infantil, denominada ‘Huellas de la Infancia’ en la Institución Educativa Denzil Escolar, sede Tawaira.

Durante la jornada se beneficiaron estudiantes de los grados 1º a 5º, quienes participaron en dinámicas pedagógicas, juegos tradicionales como la peredrina y los laberintos, y actividades lúdico-recreativas enfocadas en la promoción de los derechos de los niños, el autocuidado y el respeto.

De acuerdo con la Policía Nacional, el objetivo de la actividad fue brindar a los niños y niñas herramientas para comprender la noción del abuso infantil, identificar factores de riesgo y de protección, conocer la ruta de atención frente al abuso sexual y fortalecer comportamientos de autoprotección.

Asimismo, los uniformados implementaron la estrategia pedagógica de los colores (amarillo, azul y rojo), como recurso para que los estudiantes reconocieran de forma sencilla la protección integral de sus derechos, sus deberes y los riesgos que pueden enfrentar en diferentes entornos.

La jornada contó con el acompañamiento del grupo EMPI, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sede Riohacha y la Universidad de La Guajira, a través del área de Educación Física y Deporte. Se recordaron además las líneas de atención para denunciar y reportar casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes: 123 Policía Nacional. 141 ICBF-3156517859 Policía de Infancia y Adolescencia.