La Alcaldía Mayor de Cartagena presentó ante el Concejo Distrital el Proyecto de Presupuesto 2026 que asciende a $4,55 billones y con el que se busca consolidar la transformación de la ciudad bajo el lema “Lo mejor está por venir”.

El documento fue radicado este viernes 3 de octubre por el alcalde Dumek Turbay Paz, acompañado del equipo económico y jurídico del Distrito. El proyecto de acuerdo contempla una cifra total de $4.554.387.903.557 para el presupuesto de 2026.

“Lo mejor está por venir es más que un eslogan, es la visión que tenemos como administración de no negarle nada al avance social de Cartagena; y eso, más allá de las megaobras y la promoción turística, se logra invirtiendo fuertemente en educación, salud, calidad de vida, menos calles polvorientas y mayor atención a nuestros niños, mujeres y adultos mayores”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

De los $4.554.387.903.557 para el presupuesto de 2026, la distribución general se organiza así:

- Gastos de funcionamiento: $827.816 millones (18%).

- Servicio de la deuda: $166.673 millones (4%).

-Inversión pública: $3,55 billones (78%).

Más de tres cuartas partes del presupuesto lo destinarán directamente a inversión social e infraestructura, lo que convierte al 2026 en el año con mayor proporción de recursos para proyectos en beneficio de la ciudadanía. Respecto a la vigencia 2025, la inversión pública aumentó en 2%, es decir, en la vigencia anterior fue del 76%.

De los $3,55 billones en inversión, la mayor parte se concentrará en ámbitos sociales con asignaturas pendientes o carencias de desarrollo o atención integral. En conjunto, estos sectores representan el 70% de la inversión distrital, consolidando al presupuesto 2026 como un instrumento de fuerte impacto social.

En educación destinan $1,2 billones y en salud $1,52 billones.

El alcalde Dumek Turbay sostuvo que este presupuesto busca garantizar la continuidad de proyectos estratégicos que ya han empezado a transformar la ciudad, entre ellos el Gran Malecón del Mar, Nuevo Chambacú, Intercambiadores viales de La Carolina y Ternera e intervención de vías barriales.

El proyecto de presupuesto pasa a estudio en las comisiones y plenaria del Concejo Distrital de Cartagena, que deberá analizar, debatir y aprobar la destinación de los recursos antes de finalizar el 2025.