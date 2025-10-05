En la calle 15 con carrera 19, de Riohacha, un joven identificado como Alexander Vanegas, de 26 años, perdió la vida al sufrir un accidente de tránsito.

Versiones preliminares indicaron que la víctima, al parecer, estaba departiendo con varios amigos y en horas de la madrugada de este domingo, al dirigirse a su vivienda a bordo de una motocicleta de placas UAH-01D, chocó contra un bulevar y salió expulsado del vehículo hasta impactar contra una pared.

Tras el fuerte impacto, este hombre murió de manera inmediata. La ciudadanía al percatarse de lo sucedido dio aviso a las autoridades de la Policía Nacional, cuyos funcionarios realizaron la inspección técnica del cadáver.

Sobre el occiso se conoció que residía en el barrio Siete de Agosto, de esta municipalidad. Personas que lo conocían lo describieron como un joven alegre que le gustaba disfrutar momentos con sus amigos y familiares.