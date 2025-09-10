La presencia de un aparente artefacto explosivo mantiene cerrada la vía que comunica a Cuestecitas con el municipio de Albania, en el departamento de La Guajira.

El reporte fue realizado por transeúntes frecuentan este corredor nacional y dieron aviso a las autoridades.

El punto de la emergencia se encuentra a la altura del kilómetro 35, cerca de la línea férrea que pasa por el sector.

En el lugar se encuentran grupos Antiexplosivos del Ejército y Policía Nacional, realizando las verificaciones para ejecutar una explosión controlada, lo que mantiene la congestión vehicular.

Por su parte, la Alcaldía Municipal de Albania, informó que de acuerdo con información oficial suministrada por la Fuerza Pública, en el sector comprendido entre los kilómetros 32 y 33 de la línea férrea Cuatro Vías, en jurisdicción del municipio de Maicao, también fueron detectados artefactos explosivos.

Finalmente, es importante recordar que este hecho agrava la crisis de seguridad que vive la región, ya que este lunes se registraron dos explosiones en la línea férrea del Cerrejón, en jurisdicción de Uribia y este martes una detonación controlada en la vía Maicao-Albania.