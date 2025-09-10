En un operativo conjunto, integrantes del Gaula Militar y del Gaula de la Policía lograron la detención en flagrancia de un hombre de 30 años, conocido con el alias de ‘Wilmer’, señalado de realizar intimidaciones y extorsiones en el área metropolitana de Bucaramanga.

De acuerdo con las indagaciones, el sujeto utilizaba la fachada de prestamista informal para acercarse a sus víctimas. Una vez las personas cancelaban las deudas, continuaba exigiendo dinero adicional y, en algunos casos, favores sexuales, bajo amenazas de atentar contra sus familias o difundir información privada.

Por su parte, el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, precisó que el capturado exigía sumas de hasta un millón de pesos para no ejecutar sus amenazas.

Gaula de la Policía Alias Wilmer fue capturado por extorsión en Bucaramanga

“Solicitaba la suma de 1 millón de pesos a sus víctimas a cambio de no atentar contra sus familias ni divulgar información íntima. Este bandido tenía datos muy puntuales y con ellos generaba los cobros extorsivos”, dijo.

Asimismo, durante el procedimiento se le incautaron una motocicleta, un teléfono móvil y dinero en efectivo que presuntamente correspondía a los cobros ilegales.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanzan las investigaciones en su contra.

Las autoridades indicaron que si usted pasa o sabe de algún caso de extorsión puede denunciarlo a través de la línea gratuita 165.