Mientras disfrutaba del partido de la selección Colombia en la noche de este martes 9 de septiembre, José Dorian Jiménez Salazar, secretario de Gobierno del municipio de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado a bala.

Apenas horas más tarde, se conoció un video de una cámara de seguridad que captó el momento del asesinato.

En las imágenes se puede observar que un hombre, vestido con camiseta roja y usando mascarilla, saca un arma justo al lado del funcionario y dispara en su contra. Luego se sube a una moto para huir del sitio.

De acuerdo con reporte preliminar, otras dos personas resultaron heridas por el hecho, que ocurrió cerca del parque principal del municipio, donde decenas de personas se encontraban reunidas para ver el compromiso deportivo.

“Fueron trasladados de inmediato al centro hospitalario más cercano para recibir atención médica. Debido a la gravedad de las heridas, el señor José D. Jiménez falleció, mientras que las otras dos personas se encuentran estables”, declaró a medios la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle.

Indepaz señaló que los otros dos heridos serían la asistente personal del funcionario y un ciudadano presente en el lugar de los hechos.

En cuanto al video, que fue difundido por medios locales como Supernoticias, muestra al sicario llegando al sitio a las 7:15 p.m. Jiménez estaba observanvo su celular en el momento del atentado.

“Muy duro recibir la noticia del asesinato del secretario de Gobierno de Pradera, José Dorian Jiménez. No es aceptable el deterioro generalizado de la seguridad por todo el país que sigue matando colombianos”, dijo Alejandro Eder, alcalde de Cali, capital del Valle del Cauca.