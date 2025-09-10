Luego del atentado en el que murió José Dorian Jiménez Salazar, secretario de Gobierno del municipio de Pradera, Valle del Cauca, perpetrado en la noche de este martes 9 de septiembre, autoridades locales y nacionales realizaron un consejo de seguridad para tomar medidas respecto al tema.

En la mañana de este miércoles, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, anunció lo acordado en la reunión con la Policía, la Alcaldía, y otros entes de seguridad, entre ello emitir una recompensan de 100 millones de pesos por información que permita dar con los responsables del crimen.

La gobernadora también anunció que de parte de la Gobernación se trasladará un carro para la Policía de Pradera.

En cuanto a la investigación, anunció que serán cuatro grupos especiales los que la liderarán, conformados por agentes de la DIJÍN, SIPOL, entre otros.

Otra de las medidas será instalar puestos de control en la salida y entrada del municipio, con el Ejército y la Policía, para un “plan desarme”.

Toro indicó que se van a aumentar los allanamientos, para tratar de inactivar los expendios de estupefacientes dentro de los municipios.

“Vamos también a revisar la alerta temprana que existe de la Defensoría, quiénes están cumpliendo, quiénes no están cumpliendo esta alerta temprana de la Defensoría. Y otra de las acciones que ya habíamos tomado, pero que hoy acabamos de ratificar es un puesto de control mixto entre la Policía y el Ejército en la Y, en lo que es viene desde Cauca hasta Florida”, indicó la gobernadora.

Hay que recordar que el secretario fue atacado a bala mientras disfrutaba del partido de la selección Colombia cerca del parque principal de Pradera. En un video de cámaras de seguridad se observa el momento en que un hombre, vestido con camiseta roja y una mascarilla, le dispara al funcionario y luego huye en una motocicleta.

Otras dos personas resultaron heridas por el hecho.