José Dorian Jiménez Salazar, secretario de Gobierno del municipio de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado por pistoleros la noche de este 9 de septiembre en un establecimiento comercial de la población mientras veía el partido entre Colombia y Venezuela.

El funcionario fue impactado en varias ocasiones en medio de la multitud que atendía el encuentro deportivo que era transmitido en el parque de la municipalidad en mención. Un número indeterminado de personas resultaron heridas por este hecho.

Duvalier Sánchez, representante a la Cámara por el Valle, lamentó el crimen de Jiménez manifestando que “los criminales vuelven a actuar sin ningún reparo en un hecho cobarde y gravísimo que rechazamos categóricamente”.

“Reiteramos el llamado enfático al gobierno local, a la Gobernación del Valle del Cauca y al Ministerio de Defensa, los esfuerzos están siendo insuficientes y deben actuar de inmediato: proteger la vida no puede seguir siendo una promesa incumplida”, precisó el congresista a través de un mensaje en X.

Alcaldía Municipal de Pradera José Dorian Jiménez Salazar cuando era posesionado en su cargo a inicios de enero de este años.

Por su parte, Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras, hizo un llamado para que se adelanten las investigaciones y se dé con los responsables del ataque violento contra el funcionario que murió de manera instantánea en el lugar.

“Un hombre que nos abrió las puertas de su municipio para trabajar de manera articulada en el bienestar de las comunidades. Rechazamos de manera categórica estos hechos de violencia que atentan contra la vida y la dignidad. Desde su territorio expresamos nuestra solidaridad con su familia, sus allegados y con la comunidad de Pradera. La vida es sagrada y debe ser respetada siempre”, afirmó Yule.

“Muy duro recibir la noticia del asesinato del secretario de Gobierno de Pradera, José Dorian Jiménez. No es aceptable el deterioro generalizado de la seguridad por todo el país que sigue matando colombianos”, dijo Alejandro Eder, alcalde de Cali, capital del Valle del Cauca.

Según Eder, recuperar la seguridad “debe ser la máxima prioridad del gobierno nacional”.

Jiménez Salazar se desempeñaba en su cargo desde principios de este año además de haber sido concejal y candidato a la Alcaldía de Pradera por el partido Conservador.

El asesinato de Jiménez ocurre menos de un mes después de la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido opositor de derechas Centro Democrático, quien falleció el 11 de agosto, 64 días después de ser gravemente herido a tiros en un atentado en Bogotá.