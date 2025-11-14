Varias personas resultaron lesionadas luego de un accidente de tránsito en carreteras del departamento de La Guajira.

El siniestro vial se registró en la mañana de este 14 de noviembre, en la vía que comunica al corregimiento de Cuestecitas con la cabecera del municipio de Albania, sector de La Curva.

Entre los vehículos involucrados en el choque múltiple se encuentran: un automóvil, una camioneta, un camión y un volteo.

Según la información preliminar, uno de los vehículos se habría quedado sin frenos, lo que ocasionó el accidente.

Al lugar llegaron organismos de socorro para evacuar a los lesionados a centros asistenciales, en especial a uno que había quedado aprisionado entre las latas retorcidas.

El normal paso vehicular se vio interrumpido durante cierto tiempo, pero luego fue regulado por los agentes de Tránsito Municipal de Albania.

Finalmente, se conoció que, inescrupulosos aprovecharon la oportunidad para llevarse canecas cargadas con aceite de uno de los vehículos siniestrados, antes de que hicieran presencia las autoridades.