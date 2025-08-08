Compartir:
Por:  Julio César González

Desde tempranas horas de la mañana de este viernes, conductores de transporte escolar mantiene bloqueada la Troncal del Caribe, en jurisdicción del departamento de La Guajira.

Estos denuncian incumplimientos en sus pagos del servicio que prestan trasladando a los menores a las instituciones educativas en áreas rurales.

El bloqueo persiste a la altura del kilómetro 40, en el sector de Alto Pino, en la vía que comunica a Riohacha con el municipio de Maicao.

De igual manera, en el kilómetro 41+800, sector Paradero, vía Maicao-Albania, los manifestantes de manera pacífica exigen pronta solución a las autoridades locales y departamentales.

Uno de los líderes de la protesta, aseguró que llevan varios meses sin recibir sus honorarios. “Nosotros hemos cumplido y asumido los costos operativos, pero no es justo que nos incumplan. Realizamos un servicio que contribuye a la educación, la cual es un derecho”, finalizó.

Finalmente, el bloqueo ha causado interrupciones en la movilidad vehicular de estos importantes tramos viales de esta zona del departamento.

