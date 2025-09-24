Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Franklin Fernando Caraballo García, alias Frank, señalado de participar en el asesinato del auxiliar de la Policía Jader Rubén Soto Zúñiga, de 20 años.

El asesinato del uniformado, adscrito a la Policía Metropolitana de Barranquilla, se registró el pasado viernes 1 de agosto en el barrio La Sierrita, localidad Metropolitana de Barranquilla.

Jader Rubén Soto Zúñiga, de 20 años de edad, auxiliar de la Policía asesinado a bala.

De acuerdo con las autoridades, Soto Zúñiga, perteneciente al grupo de la Policía-Ambiental de la MEBAR, se encontraba caminando por la carrera 8 con calle 57 en el barrio antes mencionado, cuando desconocido lo abordó y, con un arma de fuego tipo escopeta de carga múltiple, le propinó un violento disparo sin mediar palabra, causándole una herida en el tórax para luego darse a la huida.

Malherido, vecinos de la comunidad socorrieron al uniformado y lo trasladaron hasta la Clínica San Ignacio. Desafortunadamente médicos de turno informaron que el joven había fallecido minutos después de haber ingresado.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó en las audiencias preliminares los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, los cargos no fueron aceptados.

En medio de la investigación adelantada por las autoridades, se determinó que alias Frank, de 26 años, sería la persona que conducía la moto desde la cual el parrillero cometió la acción sicarial.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades, indica que el ataque obedeció a represalias por unas riñas sostenida con la víctima tres meses atrás.

