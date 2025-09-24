Un joven perdió la vida tras ser atacado a balazos por un sicario en el barrio Nueva Colombia, localidad Suroccidente de Barranquilla.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Jainer Junior Fernández Julio, de 21 años de edad.

El ataque armado se perpetró en horas de la noche de este martes 23 de septiembre en plena vía pública, exactamente en la calle 77 con carrera 21.

Según el testimonio de las personas que se encontraban por la zona, Fernández se encontraba caminando por la dirección antes mencionada.

En ese momento, fue interceptado por una camioneta blanca, misma de la que descendió un hombre armado y le disparó en varias oportunidades.

Malherido, el joven fue auxiliado por los vecinos del sector quienes lo trasladaron hasta el Camino La Manga, donde falleció a los pocos minutos de su ingreso debido a la gravedad de sus heridas.