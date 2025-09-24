Los habitantes del municipio de Santa Catalina, Bolívar, están sumidos en la tristeza luego de que se conociera la trágica muerte de uno de sus hijos en un accidente de tránsito.

Se trata de José Ricardo Ruiz Jiménez, de 22 años de edad y oriundo de esta región del país, quien perdió la vida en un aparatoso siniestro vial que se registró en horas de la mañana de este martes 23 de septiembre en la Vía al Mar.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que la víctima, a eso de las 6:30 de la mañana, conducía una motocicleta de placas CUT-76F a la altura del kilómetro 103-650 sentido Barranquilla-Cartagena, jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

Durante el recorrido, Ruiz Jiménez, al parecer, perdió el control del vehículo y terminó chocando contra la bionda metálica que estaba ubicada en la carretera, quedando tendido en el separador de ambos sentidos.

Inconsciente, el joven fue rápidamente trasladado en una ambulancia hasta la Clínica Portoazul. Sin embargo, médicos de turno informaron que había fallecido debido al potente impacto que sufrió tras colisionar contra el elemento rígido.

Según las autoridades, una de las principales hipótesis por las que se habría registrado el accidente de tránsito sería por “impericia al conducir”.

Esta casa editorial conoció que Ruiz había salido de su trabajo y se dirigía en su motocicleta a la Universidad del Atlántico, donde cursaba estudios en Licenciatura en Matemáticas.

Por su parte, la facultad se pronunció sobre la situación y emitió un comunicado lamentando el sensible fallecimiento del estudiante.

“La comunidad académica de la Licenciatura en Matemáticas lamenta profundamente la repentina partida a los brazos del Señor de nuestro estudiante José Ruiz Jiménez…La Coordinación de Programa, los docentes de carrera, tiempo completo ocasional y catedráticos, compañeros y amigos, expresamos nuestro sincero dolor y la más fraternal compañía a su esposa, padres y demás familiares”, se lee en el comunicado.