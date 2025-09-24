Un voraz incendio alertó a transeúntes que se encontraban en el norte de Barranquilla en la mañana de este miércoles 24 de septiembre.

Las otras dos tragedias que se habían registrado en Barranquilla por el consumo de ‘cococho’ o licor adulterado

De acuerdo con reportes que llegaron a la línea Wasapea a EL HERALDO, un bus se incendió en la calle 84, norte de Barranquilla y afortunadamente no estaban pasajeros ni el conductor adentro, ya que lograron salir momentos antes de que se desatara el voraz incendio.

En grabaciones llegadas a este medio se logra ver la magnitud de las llamas que incineraron por completo el vehículo de transporte público de la empresa Coochofal.

Bomberos se trasladaron de inmediato a la zona de la emergencia, la cual fue controlada y, por el momento, investigan las causas de la conflagración. De momento se habla que el vehículo presentó una falla mecánica o fuga de combustible.

Pasajeros relataron que en un momento percibieron un olor fuerte a gas, por lo que el conductor decidió estacionarse y revisar qué estaba ocurriendo. Al levantar la tapa del motor se topó con las potentes llamas, que por poco lo queman.

Enseguida, el conductor alertó a los pasajeros para que descendieran rápidamente y poder salvarlos, pues en un instante el fuego ya había cubierto todo el bus.

Incendio en parqueadero de Sobusa

Este hecho ocurre algunas semanas después de que un caso similar se registrara en la nevada de Sobusa, en Soledad, dejando como saldo dos buses incinerados.

De acuerdo con información preliminar, se habría presentado un cortocircuito que ocasionó la conflagración de los autobuses. Dos de ellos resultaron completamente calcinados y un tercero con daños parciales.