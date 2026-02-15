El cantante Kris R habló públicamente sobre el inicio de su relación con la modelo antioqueña Karina García y explicó cómo surgió el vínculo entre ambos, luego de semanas de especulaciones en redes sociales. La revelación se dio en una reciente entrevista, en la que el artista detalló que el acercamiento ocurrió a comienzos de 2026.

Desde hace varios días, las publicaciones compartidas por la pareja en sus perfiles digitales han generado conversación entre seguidores e internautas, especialmente por las dudas sobre el momento exacto en que empezó la relación.

De acuerdo con Kris R, el primer acercamiento se dio durante la grabación del videoclip de la canción “Ganas”, producción en la que Karina García participó como protagonista.

“La verdad todo empezó con el video de ‘Ganas’. Nosotros hicimos el video y en ese momento nada, nos caímos super bien. Pero no sé, después de eso yo le decía que nos viéramos. Empezamos a hablar más seguido y conectamos mucho… es una mujer increíble”, explicó el cantante.

Según relató, tras el rodaje comenzaron a comunicarse con mayor frecuencia y el vínculo se fortaleció progresivamente. Incluso reveló que en una ocasión le dijo una mentira a la modelo para coincidir con ella en un viaje a Cartagena, situación que, aseguró, contribuyó a consolidar la cercanía.

¿Comenzaron a salir cuando Karina aún estaba con Altafulla?

La relación entre Kris R y Karina García se hizo más visible en eventos públicos y en redes sociales, donde ambos han compartido fotografías y videos juntos. Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante la segunda fecha del concierto de Bad Bunny en Medellín, donde fueron captados intercambiando muestras de afecto.

Desde entonces, el nombre de Kris R ha sido tendencia en distintas plataformas digitales, en medio de comentarios divididos sobre la relación.

Parte de la polémica se relaciona con la anterior relación sentimental de Karina García con Andrés Altafulla. Algunos usuarios señalaron que el romance con Kris R habría comenzado poco tiempo después de la ruptura.

Sin embargo, según lo dicho por el cantante, el acercamiento entre ambos se dio a inicios de 2026. La separación entre García y Altafulla había sido anunciada en septiembre de 2025, varios meses antes de que comenzara la nueva relación.

Karina García, quien también fue exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, ha mantenido presencia activa en redes sociales, donde comparte contenido personal y profesional.