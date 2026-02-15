Elegir cenas ligeras y saludables puede marcar la diferencia en la calidad del sueño y en el bienestar general.

Los expertos recomiendan preparaciones balanceadas, con proteína, fibra y grasas saludables, evitando fritos y azúcares en la noche. A continuación, siete ideas prácticas con su respectiva receta.

1. Ensalada de pollo a la plancha. Receta: Sazona una pechuga de pollo con sal, pimienta, ajo en polvo y unas gotas de limón. Cocínala a la plancha durante 6 a 8 minutos por lado hasta que esté bien dorada.

Córtala en tiras y mézclala con lechuga, espinaca, tomate en cubos, pepino en rodajas y aguacate. Añade semillas de girasol y adereza con una mezcla de aceite de oliva y limón.

2. Omelette de vegetales. Receta: Bate dos huevos con una pizca de sal. En una sartén antiadherente sofríe espinaca, champiñones y pimentón en tiras con unas gotas de aceite de oliva.

Vierte los huevos batidos, cocina a fuego medio y dobla el omelette cuando esté firme. Sirve caliente con una rodaja de pan integral.

3. Salmón al horno con verduras. Receta: Coloca un filete de salmón en una bandeja, agrega sal, pimienta, limón y un poco de eneldo.

A su alrededor distribuye brócoli y zanahoria en tiras. Rocía con aceite de oliva y hornea a 180 °C durante 15 a 20 minutos. Sirve recién salido del horno.

4. Crema de verduras casera. Receta: Cocina en agua o caldo natural trozos de calabaza, zanahoria y cebolla hasta que estén blandos.

Licúa todo hasta obtener una textura cremosa. Ajusta sal y pimienta, y sirve caliente con una cucharada de yogur natural o semillas por encima.

5. Tostadas integrales con aguacate y huevo. Receta: Tuesta dos rebanadas de pan integral. Tritura medio aguacate con limón y sal, y úntalo sobre el pan.

Cocina un huevo pochado o hervido y colócalo encima. Añade semillas de chía o ajonjolí para un toque extra.

6. Bowl de quinoa con vegetales. Receta: Lava una taza de quinoa y cocínala en dos tazas de agua durante 15 minutos. Déjala reposar y mézclala con garbanzos cocidos, tomate cherry, pepino y espinaca.

Aliña con aceite de oliva, limón y un poco de mostaza.

7. Yogur griego con frutas y frutos secos.Receta: Sirve una taza de yogur griego natural en un bowl.

Agrega fresas o arándanos picados y un puñado de nueces o almendras. Si deseas un toque dulce, incorpora una cucharadita de miel.

Incorporar estas alternativas en la rutina nocturna ayuda a mantener una alimentación equilibrada sin sacrificar sabor.

La clave está en elegir ingredientes frescos y cuidar las porciones.