Los usuarios consumidores de TikTok seguramente el algoritmo les ha mostrado videos de un joven misterioso que llega a los negocios en Manizales, y le pide mucha cantidad del producto que estén ofreciendo en ese momento.

Su nombre es Camilo Cifuentes y se ha hecho popular por sus videos de ayuda a los emprendedores y comerciantes informales. Cuando llega y pide una cantidad exorbitante del producto, las personas lo ven con cara de impresión pero él dice: “Tranquilo, yo afán no tengo”.

Esa frase ahora retumba en las cabezas de los vendedores que al escucharlo rompen en llanto porque saben que van a salir beneficiados por este bondadoso creador de contenido.

Cifuentes graba con sus lentes y por eso, su cara es un completo misterio. Así lo ha querido él y nunca se muestra. Los que conocen su rostro son las personas a quien ha ayudado.

Después que Camilo les compra a esos vendedores va y les reparte la comida a los habitantes de calle que con mucho amor le agradecen. Asimismo, antes de irse le deja varios electrodomésticos a los emprendedores como licuadoras, arroceras, ollas y más cosas.

Instagram camilocifuentes962 Camilo Cifuentes ayuda a emprendedores en Manizales

En TikTok ya acumula 9,2 millones de seguidores en @camilocifuentes96, y en Instagram tiene más de 3 millones de seguidores.

¿Quién es Camilo Cifuentes?

Juan Camilo Jurado Cifuentes, conocido como Camilo Cifuentes, joven de 28 años habló en una entrevista para el Canal Telecafé en la cual dice que nació en Manizales y estudia en el Sena una tecnología en mecánica industrial.

Obviamente no se le ve su rostro porque así lo pide él. Pero, dejó claro que esto lo hace para no volverse famoso como personas sino que las acciones motiven a otros a ayudar a los demás.

“Mi familia me ha inculcado muy buenos valores. Ellos siempre me han enseñado que siempre es mejor dar que recibir. Todo es muy espontáneo. Yo no tengo un guión... salgo en la moto a mirar los puesticos, les hago una compra y les monto conversación”, dijo.

Indicó que siempre recorre es Manizales, pero también ha ido a Bogotá y a Medellín para ayudar a los vendedores adultos mayores.

“Lo prefiero porque los protagonistas son las personas. Yo no quiero darme a lucir, no quiero que me conozcan y no quiero generar fama. Cada vez me doy cuenta de que el anonimato es lo mejor porque es libertad”, agregó.

Sus seguidores igual aunque quieran conocer su rostro, entienden que lo hace para no ser el protagonista de la historia. Sin embargo, les causa mucha curiosidad, por eso hace poco se conoció una supuesta fotografía de Camilo, en la cual se le ve luciendo la camiseta del Once Caldas, equipo de fútbol del que al parecer es hincha.

La cuenta en la que aparece la fotografía no es la oficial, pero aseguran que sí se trata del creador de contenido. Igualmente, no se le identifica la cara porque se la tapa con una gorra.