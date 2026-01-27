Camilo Cifuentes, el ‘influencer’ cuyo rostro es un misterio y que en sus videos muestra cómo ayuda económicamente a decenas de vendedores ambulantes en las calles de Medellín y Bogotá, emocionó a sus seguidores el pasado fin de semana al publicar una fotografía junto a Dayro Moreno, jugador del Once Caldas y máximo goleador del fútbol profesional colombiano.

El contenido de Cifuentes consiste en sorprender a los vendedores con grandes pedidos. Por ejemplo, se acerca a un puesto de obleas, pregunta cuál es el precio de una y luego pide 60 para llevar, dejando a la dueña del negocio sin palabras.

“Yo afán no tengo”, es una de las frases que repite en casi todos sus videos, al ver el gesto de desespero de los vendedores por atender su gran pedido en el menor tiempo posible.

Sus videos se han viralizado de tal manera que solamente por la voz y su típica frase es reconocido ya por algunos de los vendedores a los que se acerca.

Tras hacer la compra, Camilo Cifuentes sale a recorrer las calles de la ciudad en la que se encuentre para repartir comida a quienes la puedan necesitar.

Encuentro de Camilo Cifuentes y Dayro Moreno

El pasado domingo 25 de enero, Cifuentes publicó en sus ‘historias’ de Instagram una foto junto a Moreno, al parecer tomada en los camerinos del estadio Palogrande de Manizales después del partido Once Caldas vs. Santa Fe, que terminó 1-1.

En la imagen se ve a Dayro Moreno sin camisa y con la pantaloneta de color negro, y a Camilo Cifuentes con la ‘casaca’ del Once Caldas, por supuesto sin mostrar su cara, pues llevaba gorra y miraba hacia el suelo.

A raíz de este encuentro, los seguidores del ‘influencer’ comenzaron a especular sobre una posible colaboración con el futbolista para hacer una obra social. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido esta información.

A principios de este año, Camilo Cifuentes colaboró con el cantante de música popular Yeison Jiménez, fallecido el 10 de enero en un accidente aéreo en zona rural de Boyacá. El artista y el creador de contenido se unieron para sorprender a una joven artista que se ganaba la vida cantando en el espacio público, sin imaginar que terminaría compartiendo escenario con su ídolo.