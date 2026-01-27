Este martes 27 de enero se conoció el fallecimiento del actor mexicano Alexis Ortega, a los 38 años. La noticia fue confirmada por el portal especializado World Dubbing News a través de sus redes sociales, donde expresaron mensajes de condolencia a familiares, amigos y colegas.

Hasta el momento, no se han revelado las causas de su muerte. En sus últimas publicaciones en redes sociales, el actor no había dado señales de atravesar problemas de salud, lo que ha generado sorpresa entre seguidores y compañeros del medio artístico.

¿Quién era Alexis Ortega?

Alexis Ortega nació el 31 de agosto de 1987 en México y comenzó su trayectoria profesional en 2013. Después de mucho tiempo logró posicionarse como una de las voces más reconocidas del doblaje latinoamericano, especialmente entre los seguidores del cine de superhéroes.

Con gran dolor, lamentamos informar que el actor de doblaje latino, Alexis Ortega, ha fallecido hoy a los 38 años de edad.



Él fue la voz de Spider-Man (Tom Holland) desde Civil War hasta Infinity War y de Tadashi en Grandes Héroes.



Descanse en paz. pic.twitter.com/WmDj0lDTG1 — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) January 27, 2026

Su papel más emblemático fue el de Spider-Man en las primeras apariciones del personaje interpretado por Tom Holland dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Participó en producciones como Capitán América: Civil War, Spider-Man: Homecoming y Avengers: Infinity War.

Además del universo Marvel, Ortega colaboró en importantes proyectos animados y cinematográficos. Prestó su voz en producciones como Big Hero 6, Cars 3, Buscando a Dory y Star Wars: Rogue One, ampliando su presencia en distintas franquicias internacionales.

#ULTIMAHORA



Luto otra vez en el mundo del doblaje. Acaban de confirmar la muerte de Alexis Ortega a los 38 años. Para muchos la inolvidable voz de Tadashi Hamada en Grandes Héroes.



QEPD#AlexisOrtega #Tadashi_Hamada #GrandesHéroes #BigHero6 pic.twitter.com/lDqbKsK45V — Iván Estrada 💀 (@Estradamyers) January 27, 2026

Asimismo, incursionó en la actuación frente a cámaras con participaciones en series populares como Luis Miguel: La Serie y La Casa de las Flores, donde interpretó personajes que le permitieron mostrar su versatilidad artística.

En los últimos años, Alexis Ortega también fortaleció su vínculo con el público a través de redes sociales y proyectos digitales. Colaboró en contenidos de doblaje para plataformas en línea, incluyendo versiones en español de canales reconocidos como MrBeast, acercándose a nuevas generaciones.