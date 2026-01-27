Jhon Alex Castaño atraviesa una etapa emocionalmente compleja luego de revelar el fallecimiento de ‘Morocho’, el caballo que lo acompañó durante varios años y que hizo parte importante de su historia personal y profesional.

La noticia fue dada a conocer por el artista a través de un video en su cuenta oficial de Instagram.

El intérprete explicó que decidió hablar del tema días después del suceso, ya que en un principio no se sentía con fuerzas para hacerlo público. Según comentó, necesitó tiempo para procesar el dolor antes de compartirlo con sus seguidores.

Para Jhon Alex Castaño, ‘Morocho’ no era solo un animal, sino una compañía. El equino participó en uno de los videos musicales más conocidos del cantante, lo que permitió que muchos fanáticos lo identificaran fácilmente.

El artista destacó que el caballo estuvo presente en etapas importantes de su carrera, convirtiéndose en una figura cercana tanto en su vida personal como en su camino artístico.

Instagram jhonalexcastano Jhon Alex Castaño perdió a su caballo 'Morocho'

De acuerdo con el testimonio del cantante, ‘Morocho’ falleció de manera repentina tras sufrir un infarto fulminante. La noticia lo tomó por sorpresa, ya que no había señales previas que indicaran un problema de salud grave.

Durante el video, Jhon Alex expresó que fue una experiencia dolorosa, pues era la primera vez que enfrentaba la despedida de un animal al que consideraba parte de su entorno familiar.

“Es una noticia muy dura para mí. No había podido contarla antes porque me dolía demasiado. ‘Morochito’ fue un compañero de muchos años y se fue de repente”, manifestó el artista.