El asesinato de los artistas colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera, más conocido como Regio Clown, quienes habían desaparecido en México el pasado 16 de septiembre, y fueron hallados muertos el 22 de septiembre con signos de tortura y descuartizados, sigue siendo todo un interrogante.

A medida que avanzan los días, surgen nuevas hipótesis sobre el doble crimen y qué organización criminal podría estar detrás de las muertes del cantante paisa y el DJ caleño, quienes viajaron a Ciudad de México para dar un concierto en la localidad, justo dos días antes de su desaparición.

En medio de la polémica por lo sucedido, circularon videos en los que hace unos meses el propio cantante B-King informó que estaba recibiendo amenazas de muerte, y hacia responsable a su expareja, la reconocida DJ Sandra Reyes, por lo que le sucediera. La pareja sostuvo una relación de siete años.

Sin embargo, Marcela ha declarado que no tiene nada que ver con esa situación y que está recibiendo amenazas en contra de su hijo.

“Sé de dónde provienen estas amenazas, y sé cuál es su intención realmente. Pero todo siempre sale a la luz. Estoy esperando no en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios”, escribió en sus historias de Instagram.

Asimismo, lamentó la muerte de su exnovio y aseguró que su relación estuvo llena de “recuerdos imborrables que no solo llevo en mi corazón, sino también mi hijo Valentino, quien creció junto a Bayron y guarda en su memoria momentos que solo sabemos nosotros”.

En una entrevista exclusiva, concedida a La Red Viral con Daniel Muñoz, la clarividente Alexandra Vidente Mundial se refirió al caso de Sandra Reyes, lanzando una advertencia: “La veo en peligro. La veo baleada”, dijo, asegurando que esto pudiera ocurrir en los próximos días. Estas declaraciones llamaron la atención de los seguidores de la DJ que le pidieron cuidarse.

Por otro lado, la vidente descartó categóricamente cualquier responsabilidad de Sandra en el doble crimen, afirmando: “Yo de verdad no la veo culpable. Nada que ver. Eso lo van a comprobar las autoridades. No fue ella”, añadió en la entrevista al medio antes citado.

Asimismo, Alexandra Vidente Mundial aseguró a La Red Viral que la amenaza que enfrenta Sandra Reyes es mucho más grave de lo que parece, y que “ella tiene que cuidarse, y mucho. Esto no es un tema de años, no es lejano. Va a ser pronto, muy pronto. La veo en riesgo inminente, la veo baleada. Que lo sepa: si no toma medidas, la van a asesinar”, advirtió.