Luego que se conocieron a través de redes sociales imágenes del actor Tylor Chase, conocido por su papel como Martin Qwerly en “Ned’s Declassified School Survival Guide”, viviendo en la calle en California, sus seguidores y excompañeros no dudaron en expresar su preocupación.

Devon Werkheiser, quien interpretó al protagonista de la popular serie de Nickelodeon – Ned Bigby–, declaró a que ver a Chase en esa situación le resulta profundamente doloroso. Según el actor, no ha tenido contacto con su excompañero desde hace casi dos décadas, y ahora reconoce que los desafíos de adicción y salud mental que enfrenta Chase son extremadamente complejos.

“Tylor era un niño sensible, dulce y amable. Es desgarrador verlo así (…) No he visto a Tylor en casi 20 años desde que terminó la serie", expresó para TMZ.

“Cualquiera que haya lidiado con una adicción grave y problemas de salud mental profundos sabe que es una situación increíblemente difícil si no buscan ayuda”, sostuvo.

El actor resaltó que ofrecerle dinero no resolverá los problemas de fondo, ya que lo que Tylor necesita es un apoyo profesional.

“Es una lucha diaria que requiere un montón de apoyo, paciencia y tiempo”, afirmó Werkheiser, resaltando también que la familia del actor, que vive cerca, continúa intentando ayudarlo.

En su mensaje, Werkheiser hizo un llamado a respetar la dignidad de Chase y evitar la difusión de videos que solo busquen generar polémica.

Asimismo, expresó su esperanza de que esta atención pública pueda convertirse en una oportunidad para que alguien intervenga y así encaminar al actor de 36 años hacia tratamiento adecuado.

“Mi única esperanza es que, a partir de esta exposición, alguien con verdadera comprensión y recursos pueda intervenir, conseguir que Tylor reciba tratamiento y ayudarlo a recuperarse. Todos queremos un final feliz”, manifestó.

La policía de Riverside, California, confirmó que agentes han ofrecido repetidamente a Chase acceso a servicios de salud mental, tratamiento contra la adicción y opciones de vivienda temporal, pero él ha declinado estas propuestas.

Además, otro exestrella infantil, Shaun Weiss, ha ofrecido personalmente un espacio en una instalación de recuperación en San Clemente para ayudarlo si acepta recibir asistencia.