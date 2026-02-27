El presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de X que sostendrá una reunión con la banca privada para tocar temas como el traslado de recursos pensionales y por los nuevos tributos en el marco de la emergencia climática.

En ese sentido, el jefe de Estado dijo que el objetivo del encuentro es “aclarar cualquier confusión” y definir reglas claras frente a dos asuntos: los tiempos y mecanismos para que los fondos privados transfieran a Colpensiones los ahorros de afiliados que decidieron cambiarse de régimen, y el papel del sistema financiero en la reactivación de los territorios afectados por la crisis climática.

“Más de 25.000 cotizantes se trasladaron voluntariamente desde fondos privados hacia Colpensiones tras recibir la doble asesoría exigida por la norma, y 5.000 de ellos ya están pensionados en el régimen público. Sin embargo, afirmó que los recursos correspondientes aún no han sido transferidos”, detalló el mandatario.

Agregó que la discusión con las entidades financieras girará en torno a los plazos y las formas de pago para evitar tensiones de liquidez en el sistema.

Así mismo, Petro reconoció que podrían existir presiones de corto plazo en los fondos privados y planteó que se buscarán esquemas que impidan “choques financieros innecesarios”.