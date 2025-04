La motivación de Daniel Rivera se encuentra al máximo. ‘El Cacha’ o ‘Cachaco’, como lo llama la afición de Junior y sus mismos compañeros, siente que está viviendo lecciones que lo harán crecer como futbolista. “Aprendí a no entrar en zona de confort”. “Aquí no se puede dar papaya”.

Leer también: “En Junior me descuidé y me faltó un poco más de madurez”: Léider Berrío

Rivera se ganó la titular nuevamente después de un parpadeo en Santa Marta, en el 0-0 ante Unión Magdalena, que le costó quedar fuera de las convocatorias durante varias jornadas. El defensa central bogotano se quedó con lo bueno de esa situación y se metió de lleno en el objetivo de coronarse campeón con los rojiblancos. Ahora tiene entre ceja y ceja el partido contra Medellín, este domingo en el estadio Metropolitano, a partir de las 6:20 p. m.

¿Qué balance hace de lo que ha sido hasta ahora su campaña en el Junior?

La verdad, vivo muy agradecido porque he podido vivir buenos y no tan buenos momentos. Hubo un momento en donde, por decisiones técnicas, tuve que salir del equipo titular, lo que me obligó a seguir trabajando más, a mejorar los detalles que debía corregir y a no entrar en una zona de confort. Luego tuve la oportunidad de jugar, de tener buenas actuaciones y de seguir viendo que siempre hay aspectos que se pueden mejorar en lo individual y en lo colectivo. Ese crecimiento es gratificante para mí.

Lo que se refleja en los partidos es que es un jugador con mucho carácter, que no se amilana ante las adversidades…

Sí, esa madurez mental se ha ido adquiriendo a través de los años y la experiencia. No es la primera vez que tengo que esperar mi turno, y eso me ha permitido madurar y tener resiliencia, que es la palabra que mejor me define. La resiliencia me permite anteponerme ante la adversidad y fortalecerme mentalmente. Sé que esos momentos difíciles seguirán apareciendo, pero son necesarios para crecer.

Leer también: Se fue Gustavo ‘Cofrón’ Maldonado, una de las pegadas más potentes de la historia de Junior

Hasta ahora, ¿cuáles cree que han sido los aspectos en los que más ha mejorado como futbolista en Junior?

He aprendido a sobreponerme ante la adversidad. Junior es un equipo grande, donde todos los rivales quieren ganarte. He aprendido a mantener la tranquilidad en los momentos difíciles y a confiar en que podemos darle vuelta a cualquier partido. Eso te motiva y te llena de orgullo.

¿Qué tanto ayuda un jugador de la experiencia de Javier Báez en su trabajo?

Muchísimo. Javi tiene una gran trayectoria y siempre está en constante comunicación, dentro y fuera de la cancha. Motiva demasiado y te impulsa a querer estar a su altura. Lo mismo puedo decir de José Cuenu y otros jugadores con más recorrido.

¿Cómo es la relación entre los defensores centrales del equipo?

Sí, tenemos una relación muy buena. Nos apoyamos y entendemos que la competencia interna es sana, nos impulsa a mejorar cada día. Aquí nadie puede dar ‘papaya’ porque otro puede tomar su puesto, pero siempre con respeto y compañerismo.

¿Qué cree que aporta un jugador como Teófilo Gutiérrez al equipo?

Todos sabemos quién es Teo, lo que ha hecho y lo que significa para Junior. Tiene una capacidad técnica increíble y un carisma enorme. Junto a otros capitanes como Carlos (Bacca), Yimmi (Char) y Didier (Moreno), nos motivan a todos a estar a la altura del equipo y a jalar para el mismo lado porque esto es Junior y queremos salir campeones.

Leer también: “Yo no hago la Chaverrinha, la mía es la Teinha”: Teófilo Gutiérrez

¿Cómo lo llaman más en la calle, ‘Cacha’ o ‘Cachaco’?

Me dicen más ‘Cacha’. Ya se popularizó el apodo. Los compañeros me llaman ‘Cacha’, ‘Cachaco’, ‘Rolo’, Daniel. Ya yo sé que es conmigo. Además, acá somos dos Rivera con Harold.

¿Con quién se la lleva mejor?

Me la llevo muy bien con Santi Mele, con Castrillón, Colorado, Yani (Quintero). Tengo la fortuna de que puedo congeniar bien con todos los muchachos.

¿Cómo ha sido el cambio de Fortaleza a Junior en términos de exposición mediática y contacto con la hinchada?

Ha sido un cambio grande, pero lo hemos manejado bien con mi familia. Jugar en un equipo grande con hinchada masiva es un sueño cumplido. Sé la responsabilidad que implica llevar estos colores y me siento orgulloso de representar al equipo de toda una región. Hay que respetarlo, valorarlo y estar a la altura de su historia.

¿Ya se siente 100 % adaptado al clima de Barranquilla?

Siento que ya hay una adaptación, pero cada día me sorprende más el calor. Me gusta el calorcito, me gusta la ciudad, me estoy enamorando de Barranquilla junto a mi esposa. Se vive muy rico aquí. Obviamente ya jugar en el ‘Metro’ es otra cosa. La humedad, la caldera que se siente allá adentro es otra cosa, es otro nivel. Estamos en eso, cada vez más acoplados, cada vez más firmes con eso.

Y todavía está fresquito, no ha llegado la época brava…

Eso me han dicho, pero bueno, hay que prepararse para esa época.

¿Ha adquirido algún modismo barranquillero?

Sí, algunas palabras ya se me pegan. De a poco voy conociendo más de la cultura y la gastronomía.

¿Cuáles palabras?

¡Jodaaa! (Risas).

¿Cómo ve el partido contra el Medellín?

Queremos la quinta victoria consecutiva y quitarle el invicto al Medellín. Sabemos que vienen de cuatro empates y queremos ganar en casa para seguir por la senda victoriosa. Darle alegría a la gente.

Ha estado cerca de anotar, ¿será que el domingo llega el gol?

Dios permita que así sea.

Si Francisco Chaverra llega a ejecutar la ‘chaverrinha’, ¿cómo reaccionaría Daniel Rivera?

En el momento lo dejaría, después le doy (risas). Es parte del espectáculo, pero no dejaría que me burlara. Que la haga, eso hace parte del espectáculo, pero después toca pegarla (una patadita).

¿Algún compañero ha intentado hacer la ‘chaverrinhha’ en los entrenamientos de Junior?

Sí, entre nosotros mismos hacemos bromas y fantasías en la práctica. Todo eso hace parte del fútbol.

¿Quién la hace?

Enamorado hizo una en la práctica de esta mañana, pero con un solo pie.

¿Cuál cree que es la principal virtud de Junior en este momento y el aspecto que más debe mejorar?

La unidad del grupo. Todos estamos alineados con el mismo objetivo: ser campeones. Siempre hay cosas por mejorar, pero la mentalidad del equipo es fuerte.

¿Cómo describe al técnico César Farías?

Es un entrenador que sabe entender al jugador, que trabaja bien al grupo y nos motiva para seguir creciendo.

Un mensaje a la hinchada para que apoye al equipo en el estadio…

El amor por estos colores es para toda la vida. Sabemos que hay buenos y malos momentos, pero el apoyo de la hinchada es vital para nosotros. Queremos ver el estadio lleno, eso nos motiva y también mete presión al rival. Agradecemos a la hinchada por acompañarnos en todos lados, porque Junior es un equipo grande dentro y fuera de casa.