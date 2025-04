Teófilo Gutiérrez ya vive lo que será el duelo de este domingo entre Junior y Medellín (6:20 p. m.), por la jornada 12 de la Liga I-2025.

El delantero barranquillero, de 39 años, habló con EL HERALDO de lo que será el choque ante ‘el Poderoso’, donde visualiza un partido lleno de goles y espera ver un estadio repleto para el disfrute de un buen espectáculo.

“El hincha está feliz y va a ir, seguro va a llenar el estadio, vamos a ver un lindo marco. Siempre con el Medellín son buenos partidos, con muchos goles. A mí me molesta cuando no hay goles en los partidos y cada vez que enfrentamos al Medellín hay goles asegurados. El domingo no va a ser la excepción. La gente va a ir y va a apoyar, porque ama al equipo, porque cuando hablan de su Junior sacan pecho, porque venimos bien, sumando, escalando en la tabla, cerca del liderato. Estamos en esos métricos de agarrar la cúspide y el apoyo del hincha va a ser fundamental”, expresó.

Teo se siente bien, goza del presente que vive, los disfruta y asegura estar listo para la recta definitiva del campeonato, donde los grandes jugadores deben marcar diferencia.

“Yo ya lo dije, estoy muy bien, físicamente estoy en la condición de que puedo aportarle mucho a los compañeros, al grupo, al equipo. Se vio el otro día en Bogotá, en la altura, donde es complicado jugar y ganar. Allá llevábamos 11 años sin ganar, pero el equipo fue, mostró categoría y ganamos con 10 hombres. Las condiciones siempre han estado, en lo físico había que trabajar un poco, pero ya estoy listo, como dice uno”, afirmó.

Teo no come de ‘Chaverrinha’, aunque le agrada ese tipo de jugadas. Pero de la que sí saca pecho es de la ‘Teinha’, jugada que espera hacer el domingo ante el DIM si tiene la oportunidad de jugar.

“Es una linda jugada, porque tiene picardía, alegría, eso nos gusta a los buenos jugadores. Yo he hecho la ‘Teinha’, tac tac, que piso la bola, la jalo y se la paso al compañero. ¿Qué si la voy a hacer ante el Medellín? Primero tengo que ver si tengo la oportunidad de jugar, porque hay un grupo grande donde todos están preparados para ser titulares, ya después veremos (risas)”, concluyó.

