Sabe que su nombre siempre estará guardado en la décima estrella de Junior. Ese penal decisivo que convirtió ante el Independiente Medellín puso a celebrar a todo el juniorismo en diciembre de 2023 y hoy en día todavía es recordado.

Sin embargo, no tiene ningún problema en reconocer que su etapa en el onceno rojiblanco no fue la mejor. Acepta que le faltó tener más madurez para afrontar la exigencia que tiene la institución barranquillera, de la que salió a principios de este año para irse justamente al DIM.

Léider Berrío habló con EL HERALDO acerca del partido que tendrá ante ‘el Tiburón’ este domingo, a partir de las 6:20 p.m., en el estadio Metropolitano, de su paso por el equipo currambero, entre otros temas.

Ha sido bueno para usted llegar a un Medellín donde se reencontró con varios excompañeros…

Sí, claro. Es una ventaja. Cuando tomé la decisión de venir a Medellín, sabía que me iba a encontrar con varios excompañeros que ahora son compañeros. Y pues lo primordial con el profesor Alejandro, más allá de los compañeros, sabemos lo que es el cuerpo técnico, cómo trabaja, ellos nos conocen muy bien, saben dónde les podemos dar más, dónde podemos rendir más y en qué partidos también podemos hacer daño. La decisión también vino por ahí, por el cuerpo técnico, la forma en que trabajan, en que nos conocemos y aquí estamos y seguimos avanzando para seguirnos afianzando.

Esta es una versión más similar a la que le vimos en el Pereira…

Sí, claro, es bastante similar. Obviamente cambian muchas formas, el club, las ideas, jugadores, compañeros distintos a los que tenía en el Pereira, pero sí, es la misma posición donde teníamos libertad. También tenemos que trabajar y cuidar la parte defensiva, donde también ayudamos mucho, pero sí tengo mucha libertad y es lo que siempre me ha caracterizado, de poder ir al ataque y también acompañar en defensa.

En Junior anotó ese penal decisivo ante el DIM, pero el año pasado casi no jugó, ¿Qué cree que fue lo que pasó en su paso por el club?

Al final y al cabo estamos ahí en la historia de la décima. Sabemos la luchada que fue, las circunstancias que se vivieron en Junior desde que llegué. No fueron años fáciles para Junior y salir campeón, ganar la décima fue algo muy majestuoso. Yo creo que lo que al fin y al cabo faltó fue un poco más de madurez. A veces uno cree que en Junior es lo del todo, pero cuando llegas hay otros jugadores con mucho recorrido, que también están detrás de un puesto, que son muy buenos y a veces con lo que tú tenías no alcanzabas. Entonces tenías que prepararte mejor, tenías que cuidarte más. Y en muchos factores yo creo que me descuidé. Siempre estuve preparado en mi factor futbolístico para estar dispuesto a jugar, por ende pasó lo de la final, porque yo creo que si no estuviera preparado no hubiera entrado en el partido de ida y al minuto diera una asistencia o estar preparado para el partido de vuelta a cobrar el penal que era el título. Yo creo que faltó fue un poco más de madurez, también un poco de continuidad. Sabemos lo difícil que es y más en esos tiempos, pero siempre trabajamos para mejorar, de conseguir cosas. Afortunado por Dios que nos dio la fortuna de ser campeones, eso nos enseñó muchísimo y aquí estamos y seguimos avanzando.

¿Este partido lo ve como una revancha?

No, yo nunca lo he visto como una revancha. Igual me pasó cuando enfrente a Pereira, a pesar que la circunstancia era un poco diferente, pero con ambos equipos salí campeón. Ambos equipos le tengo mucho aprecio, a sus directivas, a su cuerpo técnico y más a los compañeros que uno deja, pero siempre lo veo como un partido más donde tenemos que salir a sumar de a tres para seguir avanzando en la tabla. Tengo mucha admiración y respeto por la institución y más que ello, nunca lo veré como una revancha, siempre daré lo mejor por el club donde esté independientemente de quien tenga enfrente.

¿Cómo espera que lo reciba la gente el domingo en el Metropolitano?

Eso es un factor externo. Nosotros somos 11 contra 11 en cancha, vale lo que hagas en cancha. Siempre lo que está afuera trato de nunca prestarle atención, sea de local o visitante. Obviamente sabes que es una plaza donde ya estuviste, ya la conoces y vas con todo ahí. Tengo mucho respeto y admiración a la institución, por sus hinchadas y todos los que hacen parte de Junior. Trato de disfrutar el partido, de dar lo mejor posible y podernos traer esos tres puntos para Medellín.

¿Y con cuál de sus excompañeros en Junior todavía guarda relación desde que salió del equipo?

Gracias a Dios tengo muy buena relación con todos. También con el profesor (César) Farías, con todo su cuerpo técnico. Tengo muchos amigos. Gracias a Dios soy una persona que se hace querer mucho. Con todos mis compañeros me la llevo muy bien. Siempre hay unos con los que se tiene más conexión como Carlos Baca, con (Edwin) Herrera, (José) Enamorado. Siempre estuvimos ahí en todos momentos, con Santi, Mele. Pero en general, si te nombro uno a uno, yo creo que con todos. Siempre me la llevo muy bien en general.

Hay varios con los que se lleva muy bien…

Siempre mantenemos la comunicación. Siempre está la admiración, el respeto y el profesionalismo de cada uno de ellos. Más que futbolistas somos personas y eso es lo que vale. Después de salir de la cancha, tengo mucho aprecio por ellos.

¿Y ha hablado con alguno ya de cara al partido el domingo? ¿Hay alguna apuesta entre ustedes?

Sí he mantenido comunicación con varios de ellos, pero nada de eso. Siempre es saber cómo están, cómo se sienten. Felicitándonos de uno a otro. Junior hace tiempo fue tercero en la tabla y yo los he felicitado. Igualmente ellos a mí cuando hemos estado en el primer lugar. Y nada más de ahí, siempre está la amistad. No hay apuesta, no hay nada de eso. Sabemos que es disfrutar el juego y que gana el mejor.

¿Qué opinión le merece toda esta polémica que se ha armado ahí con el tema de la famosa ‘Chaverrinha’?

Es una jugada que cuando tú le sacas provecho es buena. Cuando ya te afecta a ti, yo creo que ya no es buena. Mi compañero yo creo que ya lo vivió. El partido contra Envigado se le pudo sacar provecho y expulsaron a un contrario. Pero lo vivió contra Millonarios, lo vivió ahora contra Nacional y que ya fue él quien estuvo afectando. Yo creo que él ya será consciente de lo que viene ahora en adelante. Son decisiones que tomó el Comité Arbitral, también podemos profundizar en otras cosas. El tema de los equipos, de la celeridad del juego, del tiempo de juego, que también podemos mejorar esas cosas. Es una jugada que en principio era para darle folclor al juego, ya no le da eso. Él ya sabrá qué decisión tomar de ahora en adelante. Igual nosotros como compañeros lo respetamos y lo acompañamos. También disfrutamos esas jugadas, pero primero es el juego limpio.

¿Y usted se animaría a hacer ‘la Chaverrinha’ el domingo en el Metropolitano?

No, la verdad no. Salga o no salga, viaje o no viaje, es disfrutar juego tras juego. He jugado siempre con la misma demencia, con las ganas de ganar contra todos los rivales anteriores. El domingo no será la excepción, siempre con ese respeto y admiración de todo y disfrutando. A eso voy a Barranquilla, a disfrutar y a dar lo mejor de mí.