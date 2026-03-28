Unos 2.800 hombres y mujeres que integran las diversas especialidades de la Policía Nacional en los comandos del Departamento de Córdoba y la Metropolitana San Jerónimo de Montería tienen desde este sábado 28 de marzo y hasta las 6:00 de la mañana del lunes 6 de abril la misión de garantizar una Semana Santa segura tanto para nativos como visitantes en este territorio del norte de Colombia.

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Así quedó establecido hace pocas horas durante el lanzamiento del Plan Semana Santa Segura que se efectuó a la altura del Peaje Los Cedros, en la vía que comunica a la ciudad de Montería con Arboletes (Antioquia).

En el evento estuvo presente el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, quien reiteró la invitación al país y el mundo a visitar este departamento lleno de una riqueza natural especial y a conocer a su gente resiliente.

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También estuvieron presentes el coronel Fernando Guzmán Ramos, comandante del Departamento de Policía Córdoba, y el coronel Héctor Ruíz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería.

Cortesía Policía

La estrategia Semana Santa Segura contempla un componente logístico, tecnológico y humano enfocado en la ejecución de 8 planes operativos y 5 campañas estratégicas, orientadas a proteger la integridad de la ciudadanía.

Municipios como Lorica, Sahagún, Planeta Rica, Tierralta, Montelíbano, Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos y San Pelayo, contarán con presencia reforzada en iglesias, balnearios, ríos, centros vacacionales y demás sitios turísticos.

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A su vez la Policía desarrolla actividades diferenciales para prevenir delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana, como el hurto en sus diferentes modalidades, el homicidio, entre otros.

Unidades de vigilancia, Investigación Criminal, Inteligencia, Carabineros, Gaula y Protección y Servicios Especiales estarán desplegadas en puntos estratégicos, fortaleciendo las acciones de control y prevención, así como en los diferentes ejes viales, cinco de ellos priorizados para desarrollar campañas pedagógicas, planes de prevención, sensibilización y orientación para turistas nacionales y extranjeros.

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La Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería tiene disponibles 1.200 hombres para atenderla seguridad en los cinco municipios que hacen parte de su jurisdicción.

Las autoridades recomiendan que ante cualquier emergencia o situación que afecte la convivencia llamar a: