Durante la Semana Santa la Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Córdoba no estará en servicio.
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La última de sus atenciones será este lunes 30 de marzo y de acuerdo con lo dispuesto por la administración departamental el servicio se restablecerá en su horario habitual desde el lunes 6 de abril, es decir, después de Semana Santa.
Oficina de Pasaportes del Atlántico advierte que las citas para tramitar el documento solo son por internet y sin intermediarios
La medida administrativa aplica para todos los trámites presenciales en la dependencia, por lo que le recomiendan a los ciudadanos que tengan citas programadas o documentos pendientes por reclamar, a tener en cuenta estas fechas para evitar inconvenientes en sus trámites de viaje en esta temporada santa.
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