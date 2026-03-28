La Alcaldía de Montería, fiel a su propósito de trabajar por el fortalecimiento y mejora de las condiciones de vida de las comunidades indígenas y asociaciones comunales del territorio, sigue cumpliendo su papel de enlace de ellas y el Gobierno Nacional, para que les escuchen sus peticiones.

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El secretario de Gobierno, Carlos García, expresó que “en entre la alcaldía de Montería y la Defensoría Regional del Pueblo, se logró generar el canal de comunicación de las comunidades con el Ministerio del Interior, frente a unas mesas de trabajo que se vienen haciendo desde el año pasado”. A partir de esa reunión virtual, que sostuvieron los líderes de cabildos locales y asociaciones comunales con el Ministerio, este 26 de marzo, llegaron a varios acuerdos.

De esta forma, quedó la certeza que en esta temporada de Semana Santa, próxima a iniciarse, no se presentarán alteraciones del orden público y bloqueos de dichas comunidades a las vías del municipio.

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Precisamente, en la mañana de este viernes, el secretario García estuvo en una nueva mesa de trabajo con líderes indígenas y comunales de Montería, sobre la cual explicó que en ella “se conocieron algunas particularidades de lo que se va a desarrollar, una hoja de ruta que se trazará con el Ministerio; como también lo relativo a unas mesas de trabajo internas de la alcaldía de Montería con las autoridades tradicionales indígenas y comunales, que especialmente se centran en las necesidades que se tienen en el campo, en relación con la emergencia actual por la cual cruza la ciudad”.

José Ayala Cardozo, gobernador de la comunidad indígena Zenú Pueblo Nuevo – Betancí, fue garante de los compromisos asumidos.

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