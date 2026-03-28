Si hay un pedido en el que Fausto Alberto Zapa Velásquez no declina y del que lleva 12 años consecutivos haciendo es el que se produzca justicia en el crimen de su hijo Jairo Zapa Pérez, quien fuera director de regalías departamental en Córdoba.

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El joven fue desaparecido y torturado desde el 27 de marzo del año 2014 y tiempo después hallaron su cadáver enterrado en predios de una finca.

Lo más triste, dicen los Zapa Pérez, no solo ha sido el perder a uno de sus integrantes sino que como familia tuvieron que desterrarse de su tierra natal por las amenazas que nunca cesaron después de este macabro hecho.

Hoy, cuando se cumplen 12 años de la trágica partida de Jairo Zapa Pérez, su padre Fausto Alberto emite un comunicado público más para recordar que lleva 12 años exigiendo justicia transparente.

“En nuestra familia hemos hablado y escrito tanto acerca del caso de aquel maravilloso familiar, al cual hace 12 años desaparecieron de manera forzada y que posteriormente asesinaron, quedando pocas palabras, frases y párrafos de qué hablar y escribir sobre este desastroso evento vivido, no solo por los hijos y esposa de Jairo Alberto Zapa Pérez (Q.E.P.D), sino también por sus padres, hermanos y demás familiares”.

Ellos, dice el jefe del hogar, no han podido borrar de sus mentes imágenes de borrascosos y difíciles momentos vividos desde ese fatídico 27 de marzo del año 2014.

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“Como si esa angustia y sufrimiento no fuera suficiente para derrumbar y cambiarle la vida a una familia, siguió entonces el calvario ocasionado por la falta de transparencia y celeridad, haciendo desconfiado y tortuoso el desarrollo del proceso judicial, lo cual se dio a conocer en varios de mis escritos anteriores, además en muchas publicaciones relacionadas con el caso Zapa Pérez originadas por nuestros abogados apoderados y distintos periodistas de medios locales, regionales y nacionales”.

Alude que la administración de justicia en Colombia los ha seguido revictimizando “por el hecho de permitir que dos de los culpables condenados se hayan fugado; y que hasta ahora ninguna de las autoridades competentes y responsables de sus capturas lo hayan hecho después de muchos meses de ser prófugos de la justicia”.

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Pese a ello, los Zapa dejan claro que seguirán clamando justicia transparente, no sólo en el caso de su hijo, sino también en muchos otros casos que vienen sufriendo un número considerable de familias colombianas.

Esperan que la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Presidencia de la República y el mismo Ministerio de Justicia se pronuncien, además de implementar estrategias que logren las capturas prontas de los responsables, “y así mitigar un poco la bofetada burlesca a la administración de justicia por lo que ha sido fallida, en el sentido de condenar a dos culpables que se encontraban detenidos, pero que las autoridades de justicia permitieron o dejaron escapar”.