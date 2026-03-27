Con el paso de las horas se van revelando algunos pormenores del doble homicidio registrado la mañana del jueves 26 de marzo en la carrera 44 con calle 84, sector del norte de Barranquilla, en medio de un ataque sicarial cometido por pistoleros en motocicleta.

Todo sucedió a eso de las 11:40 a. m., en medio de la actividad comercial del barrio Granadillo y de una movilidad congestionada por las mejoras viales que se adelantan en la zona.

Pese a esas limitaciones, criminales en dos motocicletas atacaron a balazos a dos hombres que se encontraban en la parte externa de un negocio de vehículos eléctricos, el cual también exhibe automotores convencionales, ocasionando la muerte de uno de ellos en el lugar y dejando agonizante al otro, quien, finalmente, falleció en un centro asistencial cercano.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Ever David Navas Bazararte, de 45 años de edad y nativo de Venezuela, y Gabriel Junior Serna Camargo, de 25 años y conocido con el alias de Maruto. Inicialmente se dijo que estaban juntos, pero hoy se conoce otra hipótesis de que habrían llegado por caminos distintos y, aparentemente, no se encontraban juntos.

Johnny Olivares Uniformados de la Policía en la escena del crimen.

Aunque cabe reseñar que investigadores de la Policía obtuvieron de manera preliminar que Navas Bazararte y Serna Camargo habrían sido citados vía telefónica hasta ese punto de la ciudad, al parecer, para finiquitar un supuesto negocio ligado a temas de narcotráfico con la estructura criminal ‘los Costeños’.

Hay que señalar que sobre Serna Camargo se encontró en registros judiciales que presuntamente estaba vinculado con ‘los Costeños’ y tenía cierta cercanía con Álvaro Luis Ospino Illera, alias ‘La Negra Dominga’, preso en España actualmente.

‘Maruto’ registraba tres anotaciones judiciales en el SPOA por los delitos de violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas de fuego y receptación.

De acuerdo con una fuente judicial, este individuo había sido blanco de un atentado sicarial en marzo de 2025, en medio de una fiesta en el barrio Villa Estadio, en el municipio de Soledad.

Aquella noche, de acuerdo con el reporte suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, cuatro hombres, quienes se desplazaban en dos motocicletas, llegaron a una residencia localizada en la calle 65 con carrera 15B y comenzaron a disparar contra los presentes en la fiesta. Esa vez, el saldo fue de dos muertos y cuatro heridos, entre esos Maruto.

Comerciante de vehículos

Sobre Ever David Navas, la segunda víctima del atentado de la calle 84, las autoridades hacen consultas con oficinas migratorias y con autoridades de Venezuela para tratar de establecer el tiempo que tenía en la ciudad y sobre su actividad comercial.

En medio de esas pesquisas se supo que este individuo, al parecer, se dedicaba a la venta de vehículos usados en República Dominicana, a través de una firma llamada Frever Auto Import, localizada en Santo Domingo.

redes sociales Ever David Navas

Pero también existirían registros de presencia de Navas Bazararte en Cartagena, San Andrés y La Guajira, en negocios asociados a la comercialización de vehículos y otros artículos.

Una pista que surgió este viernes vinculó a las víctimas como supuestos objetivos de unos llamados “narcos invisibles” que hoy tienen poder en el norte de la ciudad de Barranquilla.

Entró en el radar

La muerte de los dos hombres en el barrio Granadillo, en especial la de alias Maruto, puso en el radar de las autoridades colombianas a Álvaro Luis Ospino Illera, alias ‘la Negra Dominga’, quien había sido detenido en mayo de 2025 en España, en el marco de una investigación del Grupo de Homicidios de la Guardia Civil por la masacre de El Saler, en Valencia, en la cual cayó Roberto Carlos Vega Daza, el último sobreviviente del clan Vega Daza.

Una publicación del medio impreso ‘Levante, el mercantil valenciano’, señala que el pasado noviembre, meses después de estar tras las rejas, Ospino Illera entregó declaraciones ante la justicia y negó haber participado de la ‘narco-masacre’ de El Saler, ocurrida en febrero de 2024.

Kai Forsterling/EFE 3b288f4747c396dc94462a2dba5a9ffd3c100ee5w.jpg

“Esa comparecencia se celebró por videoconferencia desde prisión por razones de seguridad y el objetivo era ‘contar su verdad’, en la que se declara inocente y afirma que la Guardia Civil ha manipulado pruebas y se ha dejado llevar por la versión más fácil, la que le imputa el asesinato de Roberto Vega Daza y de los otros dos hombres (Tarek José Salazar López, y Harold Hugo Jaramillo Rodríguez), para vengarse del asesinato, también a tiros, de su sobrino preferido, Jonathan José, el día que cumplió los 23 años en una lujosa y multitudinaria fiesta pagada por Ospino allá, cerca de Barranquilla, origen de todos los conflictos posteriores”, se lee en la publicación del medio español.

Para las autoridades españolas Ospino Illera sería el autor de “encargar, planear y financiar” esa narcomasacre de El Saler y una de las pruebas que tendrían son contactos telefónicos con uno de los presuntos sicarios, también preso en España.

Suministrada a EL HERALDO Luis Ospino Illera, alias la Negra Dominga

Además, según el medio local, Álvaro Ospino Illera se describió ante las autoridades como un “gran empresario del ganado en Colombia y de la venta de coches, en Venezuela”, casualmente el mismo oficio del hombre asesinado recientemente en la calle 84, en el norte de Barranquilla.

Ahora se indaga si este hombre, preso en el continente europeo, tendría algo que ver en este caso de sangre.