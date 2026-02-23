En medio de la emergencia generada por las fuertes lluvias la Policía Nacional no solo entrega seguridad física, sino que construye tejido social.

Leer más: Dos ciudades de Honduras prohíben eventos de la comunidad ‘therian’ en espacios públicos

Bajo el liderazgo del intendente jefe Jorge Luis Lemus, el componente de Policía Comunitaria desplegó una intervención integral en los alojamientos temporales de Montería, transformando estos espacios de crisis en entornos de respeto y paz.

Entendiendo que el hacinamiento y la pérdida de bienes materiales generan tensiones emocionales, los uniformados desarrollaron jornadas de socialización de pautas de convivencia familiar con el objetivo de evitar que el estrés de la emergencia se traduzca en violencia interna.

“No solo cuidamos las puertas de estos refugios, cuidamos la integridad de las familias que están dentro. El respeto mutuo es la herramienta más fuerte que tienen hoy para levantarse”, destacó Lemus durante la actividad.

Ver también: Tragedia doméstica en el barrio 20 de Julio deja una mujer muerta y un joven herido

La institución a su vez hizo un llamado enfático a la comunidad para denunciar cualquier acto de lesiones personales o delitos que vulneren la integridad física.

Esta actividad no solo busca prevenir el delito, sino brindar un acompañamiento humano a quienes lo han perdido todo por el agua, reafirmando que la Policía Nacional es una mano amiga en los momentos más difíciles de la Patria.