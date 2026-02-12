Debido a la alta afluencia de personas que se han acercado a realizar el proceso de registro como damnificadas del frente frío en Montería, la alcaldía mantendrá habilitados hasta el viernes 13 de febrero los mismos puntos priorizados establecidos para la atención en los barrios El Poblado, El Dorado y Vallejo.

Alcaldía de Montería Censo de damnificados en Montería.

Los puntos y barrios programados son los siguientes:

Parqueadero del ARA de El Dorado.

Barrio El Poblado – 12 y 13 de febrero.

Barrio El Dorado – 12 y 13 de febrero.

Dollar City Villa Real.

Barrio Vallejo – 12 y 13 de febrero.

La decisión, de acuerdo con el alcalde Hugo Kerguelén García, se adopta con el fin de garantizar el orden, la organización y una atención adecuada a cada familia que requiere ser incluida en el Registro Unifamiliar de Emergencia (RUFE), instrumento oficial para la identificación y focalización de ayudas humanitarias.

El próximo viernes 13 de febrero la administración municipal dará a conocer las fechas correspondientes para los demás barrios afectados con el objetivo de continuar de manera progresiva y organizada con el proceso de registro.