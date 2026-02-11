Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

La Policía Nacional en Montería, a través de la Dirección de Bienestar Social, realiza jornadas de acompañamiento interinstitucional y entrega de elementos de primera necesidad al personal policial que también resultó afectado por las inundaciones registradas en barrios de esta ciudad a raíz del atípico frente frío.

La brigadier general Yurian Jeannette Romero Murte, directora de Bienestar Social y Familia de la Policía, lideró las acciones solidarias que tienen como propósito brindar apoyo inmediato a los uniformados y sus familias que han enfrentado pérdidas materiales y afectaciones en sus viviendas.

Durante la actividad entregan kits de ayuda humanitaria representado en mercados, elementos de aseo personal y artículos esenciales.

La oficial reiteró su compromiso con el bienestar integral de los hombres y mujeres de la institución, destacando que este acompañamiento representa no solo una ayuda material, sino también un respaldo humano y moral para quienes, a pesar de la adversidad, continúan prestando su servicio a la comunidad.

“Estamos acompañando a nuestros hombres y mujeres afectados por las inundaciones, entregándoles elementos de primera necesidad y brindándoles el respaldo institucional que merecen. Con el apoyo de Bienestar Social y el trabajo interinstitucional, seguimos fortaleciendo el bienestar de nuestra familia policial en Montería”, anotó el coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería.

