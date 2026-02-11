Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Javier Narváez Ipuana, segundo cabecilla y financiero del Frente Javier Cáceres del Grupo Armado Organizado (GAO) Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial le imputó los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico o porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. El procesado no aceptó los cargos.

La libreta

La captura de Narváez Ipuana, permitió la incautación de una libreta que revela los alias, nómina, fechas, salarios y comisiones de Los Urbanos en Riohacha y el departamento de La Guajira.

Esta facción del Clan Pachenca es liderada por Naín Pérez Toncel, alias Naín o el ‘Bendito Menor’, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $500 millones por información que permita su captura.

Tras este operativo ejecutado en el sector de Palomino, área rural del municipio de Dibulla, en el que también incautaron armas de fuego y celulares, las autoridades desnudan cómo se pagaba la guerra en las calles.

Un millón quinientos mil pesos mensuales y un extra por cada misión cumplida. Así estaba escrito, con lapicero, en una libreta que hoy es la radiografía de la estructura.

Allí estaban los nombres de guerra: Wifi, Luis Burra, Box, Gordo Locura, entre otros. De quienes la inteligencia militar no tiene rostro público.

En los teléfonos incautados aparecieron fotografías de Ware posando con fusiles, uniformes y registros de víctimas y sus imágenes.