La grave emergencia que afronta el departamento de Córdoba y sus gentes por los efectos de un fenómeno climático atípico ha despertado la solidaridad de todo un país.

Las ayudas humanitarias que han llegado al territorio no solo provienen de la institucionalidad, sino también de la ciudadanía y de empresas tanto del sector público como privado.

Una de esas empresas que ha sumado sus aportes en medio de esta situación de calamidad es Hocol, perteneciente al Grupo Ecopetrol. Ha liderado junto a los organismos de socorro y atención de emergencias una operación de alto impacto, en especial en los municipios de Canalete y Los Córdobas.

En estas zonas, que han sido de las más afectadas, las actividades de apoyo logístico aeroportado se realizan con un helicóptero tipo MI-17, aeronave ideal para operaciones de carga y rescate en zonas de difícil acceso, que a la fecha ha permitido transportar y entregar de manera rápida y efectiva, en coordinación con la UNGRD, más de 10 toneladas de provisiones de emergencia y kits humanitarios a cerca de 4 mil familias y personas damnificadas por esta emergencia en Canalete, Canaletico, Popayán, Cerro Mocho, Arenosa Central y El Bajo de la Arenosa.

Esta operación ha sido ejecutada mediante un esquema de articulación público-privado, bajo la coordinación de Hocol, con el apoyo de la empresa Helistar en permanente coordinación con el Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental, garantizando una respuesta integrada, eficiente y alineada con las autoridades locales y nacionales.

Igualmente lograron la evacuación aérea de 10 personas desde la comunidad de Cerro Mocho hacia el municipio de Canalete. Estas acciones no habrían sido posibles sin la implementación de esta estratégica capacidad de apoyo aéreo de emergencia.

Además, en cercanías al municipio de Canalete, la empresa Hocol apoya con maquinaria amarilla la adecuación de un terraplén provisional en el sector de Pachacá, que facilitará el paso de vehículos hacia la zona urbana, para mejorar la conectividad y permitir una mayor llegada de ayudas humanitarias.

Adicionalmente los colaboradores de Hocol trabajan en el desarrollo de una iniciativa interna para recolectar alimentos e insumos de atención de emergencia.

Esta iniciativa voluntaria ha permitido que a la fecha se hayan entregado más de 800 mercados. Hocol tiene presencia permanente en la zona y trabaja en coordinación total en el PMU instalado en Montería para atender y apoyar a las autoridades locales y nacionales durante esta emergencia.