Con el fin de fortalecer la seguridad en los sectores más impactados por las inundaciones ocasionadas por los frentes fríos atípicos que afectan a la capital cordobesa, la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería activó un plan especial de vigilancia y patrullaje estratégico mediante unidades fluviales.

Las labores, de acuerdo con lo informado por el coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana, se concentran principalmente en los barrios Vallejo y El Dorado, donde los uniformados recorren cada calle y cada zona afectada, realizando presencia permanente desde el agua para anticiparse a cualquier situación que pueda poner en riesgo la tranquilidad de la comunidad.

Esta estrategia preventiva permite neutralizar intentos de hurto u otros delitos, especialmente en viviendas que han quedado parcialmente anegadas o deshabitadas por la emergencia, garantizando así la protección del patrimonio de las familias.

“Nuestros uniformados están realizando vigilancia permanente desde unidades fluviales, recorriendo cada sector afectado, con el propósito de prevenir hurtos y garantizar que las familias mantengan su patrimonio protegido en medio de esta emergencia”, indicó el mayor Mario Vergel, quien comanda la Estación de Policía Margen Izquierda de Montería.

Por su parte habitantes de la Urbanización Vallejo, donde hay 4.500 casas inundadas, denuncian que los amigos de lo ajeno están rompiendo los techos de las casas inundadas para ingresar a ellas y robarse los aires acondicionados, por lo que se han organizado en cuadrillas para realizar rondas, aunque piden ayuda para que les colaboren con un bote.

Sin energía

Esta situación se agrava si se tiene en cuenta que la empresa Afinia mantiene sin energía varios sectores de la margen izquierda de Montería por seguridad, y entre ellos están los barrios El Dorado, El Poblado, El Níspero, Canaán, República de Panamá, La Rivera, Caracolí, La Palma, el 50% de Rancho Grande y el 30 por ciento de la Urbanización Vallejo.

Lo mismo ocurre en zonas rurales del municipio de San Pelayo.