Si bien el frente frío que desde el fin de semana azotó a buena parte del país deja, de momento, 256 emergencias, la mayoría de estas ocurrieron en la región Caribe, específicamente en el departamento de Córdoba.

De los 30 municipios que lo integran, se registran graves emergencias en 22 de ellos, incluyendo su capital Montería, donde uno de sus principales atractivos turísticos, como lo es la Ronda del Sinú, también se ha visto afectado por las inundaciones en la zona urbana que incluso han derivado la reubicación de más de 700 personas, de todas las edades, en albergues temporales.

Las persistentes lluvias del sábado en la tarde, del domingo, lunes y hasta el martes, elevaron los niveles de los ríos que atraviesan el territorio cordobés y otros departamentos, ocasionando sus desbordamientos, al igual que el de otros cuerpos de agua, y ello desencadenó las inundaciones que dejan pérdidas, incluso humanas, en la región Caribe.

A esto se suman las afectaciones ocasionadas por el mar de leva, también producto del frente frío, que se registran en los municipios que integran el corredor turístico del Golfo de Morrosquillo, que comparten los departamentos de Sucre y Córdoba, así como en las ciudades de Cartagena, Riohacha y Santa Marta.

Cortesía Defensa Civil de Montelibano

En las últimas horas, el Gobierno nacional, dada la magnitud de los daños causados por esta atipicidad climática –de la que el Ideam advierte la posibilidad de una más para este fin de semana– comisionó un equipo especial de su gabinete que está en el territorio cordobés sumando capacidades para la atención.

La comisión la encabeza la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel López; la viceministra de Veteranos y del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa (GSED), Angélica Marín Agudelo y el viceministro (e) de Políticas de Defensa y Seguridad, Juan Amézquita, a quienes acompaña un equipo de socorristas de la Defensa Civil y la Dirección Nacional de Bomberos, y que estuvieron en el PMU desde donde activaron de inmediato todas las capacidades del Estado para enfrentar la emergencia invernal en Córdoba.

La ministra (e) de Defensa confirmó el envío de más voluntarios de la Defensa Civil, de lanchas y motores fuera de borda para poder llegar a las zonas que están aisladas por las inundaciones y donde aún hay familias que necesitan ayuda humanitaria.

Con esto, la funcionaria atendió el pedido que le hizo el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, al exponer la problemática que afronta la ciudad desde hace cinco días.

Gobernación de Córdoba Imágenes de las vías afectadas en Córdoba.

A su vez, el mandatario señaló que uno de los frentes principales de acción es la reconstrucción de vías afectadas, la recuperación de la conectividad en zonas rurales y el cierre de las bocas que abrió el río.

Reactivación económica

Por su parte, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara le solicitó al Gobierno Nacional “más allá de la ayuda humanitaria, un plan de reactivación económica inmediato. Tenemos comunidades pesqueras que lo perdieron todo, tenemos familias campesinas que lo perdieron todo, tenemos emprendedores que perdieron sus negocios, tenemos familias que perdieron su casa. Si no se activa un plan de reactivación económica en Córdoba, todo lo que hemos construido durante todos estos años, porque esto no es un logro de este mandato, sino que es un proceso del departamento de Córdoba, va a caer”.

Precisó que la ayuda humanitaria alivia temporalmente la situación, pero “no queremos que pase lo que pasó en la Mojana; la Mojana lleva seis años esperando una solución integral. Necesitamos realmente, ministra, el compromiso de ustedes”, concluyó Zuleta Bechara.

La Ungrd advierte que el frente frío deja 256 emergencias en el país

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) advirtió ayer miércoles que el frente frío atípico que se siente desde el fin de semana en el país deja, hasta el momento, 256 emergencias con un saldo de más de 27 mil familias afectadas.

Además, los departamentos con mayor número de personas damnificadas son, en su orden, Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño. Carlos Carrillo, director de la Ungrd, sostuvo que “los eventos con mayor recurrencia han sido movimientos en masa, inundaciones y crecientes súbitas, con impactos significativos sobre viviendas, comunidades e infraestructura”, y ellos desde la entidad han desplegado asistencia humanitaria, equipos técnicos y capacidades operativas en los territorios más impactados en articulación con el Ejército, la Policía, la Fuerza Aeroespacial, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja.

La Ungrd convocó el Comité Nacional Extraordinario para el Manejo de Desastres, y en desarrollo de este, el Ideam informó sobre la aproximación de un nuevo frente frío, lo que indica la persistencia de las lluvias en gran parte del país.