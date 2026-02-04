El Distrito de Barranquilla informó este miércoles que la prohibición para parrillero hombre se mantendrá vigente en sectores priorizados de la ciudad hasta el 31 de diciembre del presente año.

La medida aplica para motocicletas, motocarros, cuatrimotos, mototriciclos y vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana, de cualquier modalidad o cilindraje, incluidos los vehículos eléctricos tipo motocicleta, sin excepción por propiedad del vehículo.

Además, rige dentro del siguiente cuadrante del Distrito de Barranquilla: “Calle 72, límite carril oriental, Carrera 38, límite carril sur, Carrera 65, límite carril norte, hasta la Avenida Circunvalar, sin incluirla, límite occidental”.

De esta manera, la prohibición estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, y se aplicará los siete (7) días de la semana, durante las 24 horas del día, con carácter permanente dentro del área definida.

Es de anotar que el decreto también establece excepciones para las personas que, en el ejercicio de funciones oficiales o actividades específicas, requieran el uso de estos vehículos, entre ellas:

-Miembros de la fuerza pública, organismos de seguridad del Estado, Policía Judicial, organismos de tránsito y transporte, y organismos de socorro.

-Escoltas de funcionarios del orden nacional, departamental, distrital y municipal, debidamente identificados.

-Supervisores de vigilancia privada, siempre que se encuentren uniformados, debidamente identificados y que el vehículo esté plenamente identificado con el logo o emblema de la empresa.