En la mañana de este miércoles el Ministerio de Defensa Nacional llegó a la ciudad de Montería con sus capacidades logísticas, administrativas y operativas para atender y apoyar las labores de mitigación de la emergencia que viven los habitantes del departamento de Córdoba por las lluvias generadas por el frente frío.

Ministerio de Defensa

Esto luego de que el gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Erasmo Zuleta Bechara, criticara la lentitud con la que el Gobierno nacional estaba actuando para atender las graves emergencias que se registran en este territorio.

A la capital arribó una comisión encabezada por la ministra de Defensa (encargada) Angelica Verbel; la viceministra de Veteranos y del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa (GSED) Angélica Marín Agudelo, y el viceministro Políticas de Defensa y Seguridad (encargado) Juan Francisco Amezquita, acompañados por un equipo de socorristas de la Defensa Civil y la Dirección Nacional de Bomberos.

Los funcionarios se reunieron con el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta; el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, así como con autoridades regionales para evaluar la magnitud de la emergencia.

El Ministerio de Defensa destacó la llegada del Batallón de Ingenieros Militares de Prevención y Atención de Desastres del Ejército Nacional, la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional, así como voluntarios y rescatistas de la Defensa Civil y la Dirección Nacional de Bomberos, quienes tendrán la labor de ayudar a los organismos y autoridades regionales para llegar a todos los puntos donde sea necesario.

Asimismo, indicó que la Defensa Civil movilizó tres botes zodiac multipropósito con motores fuera de borda para poder recorrer las zonas de difícil acceso para las autoridades debido a las crecientes de los ríos Sinú y San Jorge en varios municipios. Con esto se espera poder llegar hasta puntos lejanos, tanto para rescatar a las personas como para llevar ayudas humanitarias.

Ministerio de Defensa

Se anunció que el Ministerio de Defensa Nacional, junto a la Gobernación de Córdoba, las Alcaldías municipales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tramitarán la llegada de ayudas humanitarias (alimentos, kits de aseo, frazadas, elementos de cocina entre otros elementos) para ser entregadas a las familias damnificadas.

“En las próximas horas continuarán llegando al departamento más apoyo y ayuda humana y técnica con el objetivo de apoyar a las autoridades regionales a atender a sus comunidades y permitir así mitigar la emergencia de manera pronta y oportuna”, indicó Mindefensa en un comunicado.

Dicha gestión fue ordenada desde EE. UU. por el ministro Pedro Sánchez Suárez con el objetivo de brindar una pronta y oportuna atención a los 24 de 30 municipios del departamento que se encuentran afectados.