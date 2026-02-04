Un día después de que el gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Erasmo Zuleta Bechara, criticara la lentitud con la que el Gobierno nacional estaba actuando para atender las graves emergencias que se registran en este territorio por cuenta del frente frío, aterrizaron en la ciudad de Montería tres delegados del Gobierno.

La comisión que encabeza la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel López, con la viceministra Angélica Marín Agudelo y el viceministro Juan Francisco Amézquita, ya participa en un Puesto de Mando Unificado (PMU).

En ese espacio el mandatario cordobés requirió “más allá de la ayuda humanitaria, un plan de reactivación económica inmediato. Tenemos comunidades pesqueras que lo perdieron todo, tenemos familias campesinas que lo perdieron todo, tenemos emprendedores que perdieron sus negocios, tenemos familias que perdieron su casa. Si no se activa un plan de reactivación económica en el departamento de Córdoba, todo lo que hemos construido durante todos estos años, porque esto no es un logro de este mandato, sino que es un proceso del departamento de Córdoba, va a caer”.

Precisó que la ayuda humanitaria alivia temporalmente la situación, pero “no queremos que pase lo que pasó en la Mojana, que lleva seis años esperando una solución integral. Necesitamos realmente, ministra, el compromiso de ustedes”, concluyó Zuleta Bechara.

Por su parte, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, solicitó de manera formal el respaldo integral del Gobierno nacional para fortalecer la capacidad operativa del municipio frente a la magnitud de la emergencia.

“Hoy Montería necesita todas las capacidades del Gobierno nacional. Estamos enfrentando una situación crítica y requerimos más lanchas, botes pequeños y apoyo humanitario para garantizar evacuaciones oportunas y el abastecimiento de alimentos en las zonas afectadas”, expresó el alcalde.

El mandatario informó que actualmente más de 700 personas se encuentran en los albergues habilitados por la Administración Municipal, cifra que continúa en aumento debido a las evacuaciones preventivas que se realizan en sectores de alto riesgo.

Las evacuaciones se están efectuando en lanchas enviadas por la Alcaldía, trasladando a las familias desde las zonas rurales y puntos críticos hacia la zona urbana, donde reciben atención integral, alimentación, kits de aseo y acompañamiento institucional.

Explicó que uno de los frentes principales de acción es la reconstrucción de vías afectadas y la recuperación de la conectividad en zonas rurales que han quedado incomunicadas.

Asimismo, anunció que es prioritario trabajar en la articulación con el Gobierno nacional de un plan de contingencia para la reconectividad y el cierre de las bocas que abrió el río, con el fin de fortalecer las zonas vulnerables mediante la instalación de sacos y barreras de contención que permitan mitigar nuevas inundaciones, especialmente en la margen occidental de Montería.