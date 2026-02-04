La Ungrd advirtió este miércoles que el frente frío atípico que se siente por estos días en el país deja 256 emergencias con un saldo de más de 27.000 familias afectadas, y los departamentos con mayor número de personas damnificadas son Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño.

Leer también: Otro frente frío podría llegar el fin de semana al mar Caribe

“Los eventos con mayor recurrencia han sido movimientos en masa, inundaciones y crecientes súbitas, con impactos significativos sobre viviendas, comunidades e infraestructura”, indica la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, añadiendo que ha desplegado asistencia humanitaria, equipos técnicos y capacidades operativas en los territorios más impactados, en articulación con el Ejército, la Policía, la Fuerza Aeroespacial, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja.

Describe la entidad que en las zonas inundadas permanecen activos pelotones de rescate, botes y aeronaves de reconocimiento, de acuerdo con las necesidades de cada territorio.

“En Córdoba, uno de los departamentos más afectados, la Ungrd ha mantenido presencia permanente desde el inicio de la emergencia. En el municipio de Tierralta, el equipo técnico acompaña a la alcaldía en la coordinación para la instalación de alojamientos temporales y en la recolección de información para la entrega de asistencia humanitaria”, precisa la Unidad.

Sostiene que a la fecha se han entregado 7.400 kits humanitarios de los 13.000 asignados al departamento, y se prevé el envío de kits adicionales para continuar atendiendo a las familias afectadas. De manera complementaria, se activaron los grupos de búsqueda y rescate de Ponalsar y el Batallón de Atención y Prevención de Desastres.

“Para fortalecer la coordinación operativa, la Ungrd convocó el Comité Nacional Extraordinario para el Manejo de Desastres, con el propósito de analizar la situación asociada a la operación de la Central Hidroeléctrica Urrá I y la Alerta Roja Operativa en el embalse, así como las medidas de preparación de las entidades del Sngrd. Durante el encuentro, el Ideam informó sobre la aproximación de un frente frío, lo que indica la persistencia de las lluvias en gran parte del país. Asimismo, se reportó que el embalse de Urrá I superó niveles históricos y alcanzó una capacidad del 102 %”, se lee en el comunicado.

Importante: Cinco fallecidos en la región a causa del intenso fenómeno climático

En este sentido, representantes del embalse indicaron la activación de un plan de contingencia en Tierralta, que incluye albergues temporales y la disponibilidad de lanchas y vehículos.

Así mismo, en Antioquia, se asignó un puente militar para restablecer la conectividad vial con el departamento de Córdoba, y se mantiene activa una operación de búsqueda y rescate en el municipio de Necoclí, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, la cual continúa pese a las dificultades meteorológicas.

“De igual forma, se asignó un puente militar para restablecer la conectividad vial entre los departamentos de Magdalena y La Guajira. En Casanare, ya se han entregado 2.000 kits humanitarios, y se activaron 5.800 kits adicionales para Córdoba, Casanare y Putumayo”, reporta.