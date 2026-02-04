Más allá de las pérdidas económicas representadas en bienes muebles e inmuebles, enseres, animales y hasta cultivos, entre otros, que han dejado los efectos del frente frío que desde el fin de semana azota al país y con mayor intensidad a la región Caribe, hay pérdidas humanas.

Leer más: En Coveñas mantienen el cierre de playas por aumento del oleaje, lluvias y fuertes vientos

De acuerdo con los informes de las autoridades departamentales, hasta ayer se contabilizaban cinco personas fallecidas.

Los decesos se han registrado en Coveñas (Sucre), Los Córdobas (Córdoba) y en Santa Marta (Magdalena).

En esta última población es donde se registró la más dolorosa de las tragedias, en tanto que una madre y su hijo mayor perdieron sus vidas tras el colapso de la casa que habitaban en el sector Gaira.

El doloroso caso ocurrió la madrugada de este martes, cuando varias viviendas se derrumbaron en el sector Vista al Mar y cuatro miembros de una familia quedaron bajo los escombros.

No olvide leer: Reiteran el llamado a donar en pro de los damnificados de Montería

El personal de emergencia y unidades de socorro llegaron al sitio y lograron sacar con vida a dos de ellos, pero lamentablemente la mujer y su hijo, identificados como Zulma y Richard, no sobrevivieron.

Adicional a ello, en Gaira, pero en el sector Zarabanda, más viviendas colapsaron por las precipitaciones y fuertes vientos; mientras que en la playa Los Cocos un buque de carga quedó encallado por el fuerte oleaje que golpea a Santa Marta, donde se registraron olas de más de 4 metros de altura.

Cortesía La casa que se desplomó en Gaira

Debido a los fenómenos climáticos que golpean al Caribe colombiano, como el frente frío y el mar de leva, el buque tardaría en ser retirado de allí.

Lea además: Gestionan puente militar para restablecer conexión entre el Magdalena y La Guajira

Otras víctimas mortales

Entre las otras víctimas mortales que deja esta temporada de condiciones climáticas inusuales en el Caribe está el turista Joan Sebastián Castañeda Quintero, de 20 años, de Bello, Antioquia, y quien pese a las restricciones por la alta marea habría ingresado al mar, en Coveñas, al mediodía del domingo primero de febrero, de donde fueron rescatadas otras cuatro personas con vida.

Adicional a ello, en el departamento de Córdoba se registran dos muertes. Uno de ellos es Manuel Rivas Guevara, un reconocido conductor de camión que fue arrastrado con este por las fuertes corrientes de agua en el sector El Ébano, en el municipio de Los Córdobas.

Lea además: Lluvias dejan más de 20 mil personas afectadas en más de 30 barrios de Riohacha

Cortesía La vía entre la capital del Magdalena y Riohacha colapsada.

El hombre, según los reportes, intentó pasar la vía que está inundada y perdió el control del camión, además no pudo salirse de este y hasta el cierre de esta edición su cuerpo no había sido encontrado.

La otra víctima mortal en Córdoba es un hombre que transitaba en un vehículo por la vía Los Córdobas-Arboletes y le cayó un árbol encima.

Además de estas pérdidas humanas, está cerrada la vía Santa Marta-Riohacha por colapso del puente Mendihuaca; suspendieron las clases en los colegios oficiales de Montería; en Coveñas las playas siguen cerradas totalmente, y Montería y Córdoba están en calamidad pública.

Cortesía Barco encallado en Santa Marta

Le puede interesar: La inundación en Montería impidió el aterrizaje de una aeronave que transportaba ayudas

Se mantienen las restricciones

La Dirección General Marítima entregó un nuevo reporte con respecto a las condiciones meteomarinas adversas derivadas de frentes fríos y restricciones a la navegación en el Caribe colombiano. En ese sentido, se informó que se espera una altura significativa entre 2.0 y 4.0 metros de las olas en el mar Caribe, así como una velocidad y dirección del viento entre los 27 y 50 km/h. Asimismo, seguirá el mar de fondo, por lo que recomienda restringir las actividades marítimas.