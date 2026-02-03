Debido a la magnitud de las emergencias que se registran en Montería, tanto en la zona urbana como la rural, por cuenta del frente frío, las autoridades reiteran el llamado a las personas de buen corazón para que se sumen a la Gran Donatón que desde el lunes está habilitada en el Centro Verde.

La alcaldía de Montería, a través de la Oficina de Gestión Social, y en articulación con las diferentes dependencias de la administración municipal, reiteró el llamado urgente a la ciudadanía para continuar apoyando esta noble causa.

Cortesía alcaldía y Policía de Montería/Cortesía

Reportan que los elementos que más se necesitan son: crema y cepillos dental, toallas sanitarias, papel higiénico, jabón de lavar ropa, elementos de aseo en general, granos, azúcar y/o panela.

Además de sal, arroz, harinas, café, chocolate, pastas, atún, avena, pañales desechables para niños y adultos, ropa en buen estado, colchonetas y frazadas, alimentos para mascotas, repelente para mosquitos, toldillos o mosquiteros, linternas con baterías, botas de caucho, encendedores, fósforos y bolsas plásticas grandes. Estos insumos son fundamentales para garantizar condiciones dignas de higiene y alimentación a las familias damnificadas.

Cortesía alcaldía y Policía de Montería/Cortesía

Diariamente salen camiones cargados con donaciones hacia distintos sectores urbanos y rurales, donde los equipos en territorio realizan la entrega directa a las comunidades afectadas.

La gestora social Diana Sierra Márquez, reiteró que cada aporte marca la diferencia. “Hoy más que nunca necesitamos la solidaridad de todos. Cada paquete de arroz, cada elemento de aseo, cada donación suma y representa alivio para una familia que atraviesa un momento difícil. Montería siempre ha demostrado que es una ciudad solidaria y estamos seguros de que seguiremos respondiendo con generosidad”.

De otra parte, Unidades de la Policía Nacional en Montería, a través del grupo de Policía Comunitaria y en articulación con voluntarios y actores solidarios de la comunidad, entregan alimentos y prendas de vestir a familias de la vereda Leticia que resultaron afectadas por las inundaciones que se registran en buena parte de la Región Caribe.

La jornada humanitaria tiene como objetivo brindar apoyo y alivio a los hogares que han sufrido afectaciones a causa de las fuertes lluvias e inundaciones.

La subteniente Andrea Ibáñez, jefe del grupo de Policía Comunitaria de la Metropolitana de Montería, aseguró que “estas jornadas solidarias representan nuestro compromiso de ser una Policía más humana, cercana y sensible a las necesidades de la comunidad. En articulación con voluntarios y personas de buen corazón, estamos acompañando a las familias que han resultado afectadas por la ola invernal, brindándoles no solo alimentos y ropa, sino también un mensaje de apoyo, esperanza y acompañamiento institucional. Continuaremos trabajando de manera articulada para atender a las poblaciones más vulnerables y contribuir a superar las dificultades que hoy enfrenta nuestra región”, señaló la oficial.