El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, sostuvieron una reunión de trabajo tendiente a avanzar en una agenda conjunta frente a los retos y oportunidades que trae el crecimiento del turismo internacional en la Heroica.

Leer también: Decretan cierre total de playas en Cartagena por condiciones meteorológicas adversas

En la reunión se abordaron temas clave como la atención a viajeros, el fortalecimiento de los controles migratorios, la seguridad en terminales y muelles, y la mejora de la experiencia de quienes llegan a Cartagena, en un contexto donde el turismo internacional ha tomado un impulso significativo en los últimos dos años.

El alcalde reiteró la disposición total del Distrito para acompañar y respaldar la labor de Migración Colombia en la ciudad.

“Estamos a disposición de cualquier necesidad por parte de Migración Colombia. Queremos proteger y respaldar su labor para que su acción se realice de la mejor manera, siempre en articulación con la Alcaldía de Cartagena”, expresó Turbay Paz.

Uno de los puntos centrales fue la articulación institucional entre Migración Colombia y la Alcaldía, con el objetivo de fortalecer los programas que ya se vienen adelantando de manera conjunta y proyectar nuevas acciones ante el aumento del flujo de visitantes internacionales, que registra un crecimiento del 6 % en comparación con el año anterior.

En materia de seguridad y control migratorio, revisaron los avances tecnológicos en la terminal aérea, la terminal terrestre y distintos muelles de la ciudad. Actualmente, el aeropuerto internacional Rafael Núñez cuenta con dos sistemas de reconocimiento facial en funcionamiento, y la meta es llegar a diez dispositivos para agilizar los procesos de entrada y salida de viajeros.

Importante: Turista italiano fue impactado por una lancha en Islas del Rosario: su pronóstico es reservado

Cuatro serán instalados por la Secretaría del Interior y otros cuatro por Distriseguridad, además la Secretaría de Turismo dispondrá de personal que ayude a enrutar y orientar a los viajeros que llegan al aeropuerto, brindándoles información sobre rutas, destinos y servicios en la ciudad, teniendo en cuenta que Migración Colombia no cuenta con personal destinado a labores de guía turística.

“Cartagena vive hoy un gran momento turístico. Hemos trabajado en su promoción, en su agenda cultural y en sus eventos emblemáticos, y por eso es fundamental que ese crecimiento vaya de la mano con una migración ordenada, segura y eficiente”, afirmó el mandatario de los cartageneros.