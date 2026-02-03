En aras de proteger la vida y la seguridad de residentes, turistas y operadores del sector turístico de Cartagena el alcalde Dumek Turbay Paz ordenó el cierre total de las playas urbanas, rurales e insulares de la ciudad.

La decisión, adoptada mediante el Decreto 0034 del 2 de febrero de 2026, se produjo tras las recomendaciones emitidas en el Comité Local de Organización de Playas (CLOP) extraordinario, en el que participaron el Viceministerio de Turismo y la Secretaría de Turismo del Distrito, gracias a la evaluación técnica realizada por la Capitanía de Puerto de Cartagena – DIMAR, con el apoyo del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).

De acuerdo con los análisis técnicos presentados, las condiciones asociadas al frente frío que actualmente afecta la costa Caribe colombiana están generando oleajes fuertes y corrientes que representan un riesgo significativo para la seguridad y la vida humana en el mar, tanto para bañistas como para prestadores de servicios turísticos y embarcaciones menores.

En ese sentido, la administración Distrital determinó la necesidad de adoptar esta medida de cierre que aplica desde este lunes 2 de febrero hasta las 6:00 de la tarde del miércoles 4 de febrero.

“Esta decisión se toma para proteger la vida y la seguridad de residentes, turistas y de todos los actores del sector turístico. Nuestro llamado es a la comprensión y al acatamiento de la medida, mientras las autoridades técnicas confirman que existen nuevamente condiciones seguras para el disfrute de nuestras playas. Desde la Administración Distrital actuamos priorizando siempre el bienestar de las personas”, afirmó Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo de Cartagena.

Cortesía alcaldía de Cartagena

La Alcaldía de Cartagena hace un llamado a acatar las disposiciones emitidas por las autoridades, abstenerse de ingresar a las playas mientras se mantenga la medida y seguir las recomendaciones de los organismos de seguridad, gestión del riesgo y autoridades marítimas.

Además la alcaldía de Cartagena, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres mantiene activa toda su capacidad operativa para la atención del frente frío que afecta a la ciudad, con presencia permanente en el territorio y despliegue interinstitucional orientado a la mitigación de riesgos.

“El Distrito se mantiene en máxima capacidad operativa. Por directriz del alcalde Mayor, Dumek Turbay, hemos fortalecido la respuesta institucional para atender este frente frío que viene afectando a Cartagena. Llevamos más de dos días continuos de trabajo, organizados en tres turnos, con presencia permanente en el territorio y articulación interinstitucional”, afirmó Daniel Vargas, director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El Sistema Distrital de Gestión del Riesgo permanece activo con el despliegue de 16 equipos de reacción inmediata, en articulación con el Cuerpo de Bomberos del Distrito, la Cuadrilla del Alcalde y los organismos de Tránsito, adelantando labores de monitoreo, atención de emergencias, limpieza, recuperación de vías y mitigación del riesgo en distintos puntos de la ciudad.

Durante la atención de la emergencia han intervenido 12 voladuras de cubiertas, 16 árboles caídos o en riesgo, y han desarrollado labores de limpieza y recolección de arena, plásticos y residuos arrastrados por los fuertes vientos, logrando retirar más de cuatro toneladas de desechos. A la fecha, no se registran personas fallecidas.

La avenida Santander es el sector con mayor nivel de afectación. En este corredor vial se mantiene una operación especial con más de cuatro maquinarias amarillas y personal humano distribuido en tres frentes de trabajo continuos, interviniendo de manera simultánea los puntos críticos para la recuperación de la vía y la reducción de riesgos para peatones y conductores.

