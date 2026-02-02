En grave estado de salud se encuentra un turista extranjero que fue atropellado por una lancha mientras se bañaba en una playa de las Islas del Rosario, zona insular de Cartagena, el pasado sábado 31 de enero.

De acuerdo con información entregada por la Estación de Guardacostas de Cartagena, se trata de Andrea Verardine Prendiparte, de 57 años y nacionalidad italiana, quien disfrutaba de unas vacaciones en la ciudad y se estaba hospedando en un hotel de la zona insular.

Al parecer, mientras se bañaba en el mar una embarcación le pasó por encima y las hélices le provocaron graves lesiones en la cabeza.

Las autoridades investigan si el hombre se encontraba fuera de la zona delimitada para bañistas al momento del accidente.

“Alrededor de las 9:00 de la mañana del sábado 31 de enero recibimos una llamada a nuestra línea de emergencia 146, donde nos informaban de un accidente marítimo en la zona insular, inmediatamente destacamos una unidad de reacción rápida de la Unidad de Guardacostas de Cartagena, que pudo confirmar que una embarcación arrolló a un turista de nacionalidad extranjera, que, al parecer, se encontraba fuera de la zona delimitada para bañistas y se estaba alojando en un hotel de la zona”, indicó el comandante de Guardacostas de Cartagena, el capitán Felipe Portilla, según recoge ‘Blu Radio’.

No se conocen detalles del estado de salud del turista, más allá de que se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro médico en Cartagena.

“El capitán, al percatarse del siniestro, procedió a trasladar al señor a un centro asistencial más cercano, sin embargo, por la gravedad de las heridas del señor, tocó traerlo hacia la ciudad de Cartagena, donde está en Unidad de Cuidados Intensivos bajo pronóstico reservado”, agregó el capitán Portilla.

El capitán de la lancha que estuvo involucrada en el accidente se encuentra bajo investigación, hasta que las autoridades logren establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

En ese sentido, el comandante de la Estación de Guardacostas de Cartagena hizo un llamado a los operadores de las embarcaciones de usuarios de playa “a cumplir con todas las normas de seguridad para evitar este tipo de hechos”.