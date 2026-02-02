El frente frío que desde la noche del sábado golpea a la región Caribe ha provocado muchas emergencias que incluso han incidido en las actividades económicas de esta zona del país.

Lea también: ¡Saque el paraguas!: las lluvias se extenderán hasta el miércoles en el Caribe colombiano

Tal es el caso de lo que ocurre en la ciudad de Cartagena donde se registran inundaciones en la zona de acceso al lugar donde se desarrolla una edición más del Festival del Frito Cartagenero, lo que dio pie para que la administración municipal que lidera Dumek Turbay Paz suspendiera este domingo 1° de febrero esa actividad.

Lea también: Hallan cuerpo sin vida de un hombre en sector de ‘Playa Pescadores’, en Puerto Colombia

A través de un comunicado la alcaldía informó que “debido a las inclemencias del tiempo y atendiendo las predicciones emitidas por las autoridades competentes, informamos que hoy el Festival del Frito Cartagenero no abrirá sus puertas, priorizando siempre la seguridad y el bienestar de participantes, equipo de trabajo y asistentes”.

Lea también: Turista no acató las recomendaciones por frente frío y murió por inmersión en una playa de Coveñas

Indican además que, si las condiciones lo permiten, mañana (lunes 2 de febrero) “los esperamos para vivir juntos el último día de esta gran fiesta de la tradición, el sabor y la identidad cartagenera, como se merece: con alegría y tranquilidad”.